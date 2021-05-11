***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2021 10:06
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936125
BIST
10:251.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,85
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.452
En Düşük
1.442
10:258,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0328
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
10:2510,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0739
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1341
En Düşük
10,0247
10:25490,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 490,02
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler10:25
|AYES
|24,50
|360.518
|% 12,06
|
|CEMAS
|1,32
|104.940.887
|% 10,00
|
|INVEO
|142,70
|51.046.834
|% 8,11
|
|IHGZT
|1,68
|6.743.898
|% 7,01
|
|TGSAS
|16,08
|7.388.665
|% 5,44
|
|VAKFN
|12,60
|3.916.193
|% -9,94
|
|OZRDN
|8,00
|36.232
|% -5,88
|
|DIRIT
|5,50
|10.461
|% -5,17
|
|JANTS
|73,50
|38.715.367
|% -4,42
|
|NUHCM
|54,25
|4.370.858
|% -3,90
|
|KRDMD
|8,74
|287.430.156
|% 0,34
|
|GARAN
|7,73
|215.256.105
|% -1,28
|
|THYAO
|13,31
|205.593.157
|% -0,45
|
|PETKM
|6,59
|178.945.882
|% -0,30
|
|KOZAL
|128,40
|168.068.674
|% -0,08
|
|CEMAS
|1,32
|104.940.887
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,92
|81.875.588
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,74
|287.430.156
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,14
|69.162.497
|% -0,47
|
|GARAN
|7,73
|215.256.105
|% -1,28
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3016
|8,3050
|% 0,40
|
|Euro
|10,0784
|10,1123
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,7011
|11,7598
|% 0,46
|
|Frank
|9,1707
|9,2259
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2080
|2,2191
|% 0,36
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-0,72
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|67,84
|67,84
|-0,48
|