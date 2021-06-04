***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2021 10:24
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940033
BIST
11:421.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:428,6934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 71,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 71,3100
|
8,7517
En Düşük
8,6864
11:4210,5329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0371
|Açılış
|: 18,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9000
|
10,6019
En Düşük
10,5261
11:427,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,02
|Açılış
|: 7,66
|
|Önceki Kapanış
|: 7,68
|
7,71
En Düşük
7,63
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BOBET
|4,20
|224.519.980
|% 9,09
|
|EPLAS
|32,86
|8.415.149
|% 8,23
|
|FRIGO
|22,76
|21.298.202
|% 7,77
|
|DOBUR
|13,48
|975.406
|% 6,65
|
|MTRKS
|36,24
|32.213.333
|% 6,15
|
|TKURU
|220,00
|3.086.742
|% -6,78
|
|KARSN
|3,93
|270.055.341
|% -6,65
|
|PKENT
|2.845,20
|2.339.692
|% -4,84
|
|CANTE
|7,62
|28.421.927
|% -4,63
|
|KATMR
|3,49
|34.276.015
|% -3,86
|
|THYAO
|13,91
|292.359.881
|% -0,57
|
|KARSN
|3,93
|270.055.341
|% -6,65
|
|GARAN
|8,03
|267.617.309
|% -0,12
|
|SISE
|8,12
|249.230.945
|% 1,12
|
|BOBET
|4,20
|224.519.980
|% 9,09
|
|KARSN
|3,93
|270.055.341
|% -6,65
|
|BOBET
|4,20
|224.519.980
|% 9,09
|
|GARAN
|8,03
|267.617.309
|% -0,12
|
|SISE
|8,12
|249.230.945
|% 1,12
|
|PETKM
|6,38
|182.964.720
|% 0,95
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6915
|8,6935
|% -0,10
|
|Euro
|10,5315
|10,5360
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,2465
|12,3079
|% 0,07
|
|Frank
|9,5730
|9,6307
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3121
|2,3237
|% -0,06
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-1,95
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|0,31
|