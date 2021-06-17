***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2021 13:25
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942812
BIST
13:151.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,64
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.421
13:158,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0321
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
13:1510,3359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
13:15502,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 502,14
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler13:15
|IDGYO
|5,50
|1.518.821
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.074.824
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.678.086
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|1.588.787
|% 9,94
|
|AYCES
|66,40
|2.397.258
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|15.602.331
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|918.018
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|239.879
|% -9,96
|
|YESIL
|2,10
|146.060.086
|% -9,48
|
|PENTA
|33,12
|40.642.126
|% -5,91
|
|THYAO
|14,61
|896.314.071
|% 2,03
|
|GARAN
|8,34
|382.822.868
|% -0,24
|
|BOBET
|5,61
|330.486.447
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,22
|272.408.371
|% 0,00
|
|EREGL
|18,55
|267.060.399
|% -2,01
|
|EKGYO
|2,22
|272.408.371
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|181.266.365
|% -0,90
|
|YESIL
|2,10
|146.060.086
|% -9,48
|
|THYAO
|14,61
|896.314.071
|% 2,03
|
|BOBET
|5,61
|330.486.447
|% 3,12
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6452
|8,6479
|% 0,37
|
|Euro
|10,3300
|10,3359
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0391
|12,0994
|% 0,22
|
|Frank
|9,4165
|9,4732
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2994
|2,3110
|% 0,39
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-10,51
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|-62,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-58,44
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-28,27
|
|Çeyrek
|802
|820
|-14,13
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,37
|74,37
|-0,02
|