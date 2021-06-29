***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 14:36
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944780
BIST
17:451.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,91
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:458,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:4510,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0268
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:45492,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,53
|Açılış
|: 492,44
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:43
|NIBAS
|12,99
|7.720.493
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.582.891
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.966.217
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.426.614
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.646.972
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|SAMAT
|4,82
|38.273.019
|% -8,54
|
|THYAO
|13,40
|1.100.729.364
|% -3,32
|
|GARAN
|8,17
|901.729.364
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,91
|545.859.157
|% -1,55
|
|KOZAL
|116,40
|479.758.026
|% -0,26
|
|KRDMD
|6,76
|469.658.023
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,91
|545.859.157
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,16
|317.044.140
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|146.525.457
|% -0,79
|
|PEKGY
|1,00
|114.087.619
|% 1,01
|
|GARAN
|8,17
|901.729.364
|% -0,12
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7288
|8,7312
|% 0,55
|
|Euro
|10,3908
|10,4030
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,0373
|12,0976
|% 0,09
|
|Frank
|9,4348
|9,4917
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3206
|2,3323
|% 0,47
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-25,21
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,42
|