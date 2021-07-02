***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2021 11:48
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945668
BIST
16:091.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:098,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:0910,2949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:09501,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,01
|Açılış
|: 501,15
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,28
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:09
|EUKYO
|6,60
|4.909.402
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.208.658
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.378.108
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.557.996
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.409.577
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,78
|1.038.915.095
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,36
|608.814.054
|% 4,48
|
|ARCLK
|31,76
|594.606.376
|% 6,43
|
|KOZAL
|115,70
|466.672.321
|% -2,36
|
|GARAN
|8,39
|364.041.765
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,89
|191.274.465
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,18
|114.072.594
|% 7,27
|
|YKBNK
|2,18
|171.635.886
|% -0,46
|
|THYAO
|13,78
|1.038.915.095
|% 0,22
|
|GARAN
|8,39
|364.041.765
|% -0,71
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6808
|8,6839
|% 0,39
|
|Euro
|10,2904
|10,2949
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9266
|11,9864
|% 0,49
|
|Frank
|9,3655
|9,4219
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% 0,35
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|16,98
|
|Altın Gr.
|499
|500
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|22,00
|
|Tam
|3.292
|3.376
|30,02
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|14,52
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,26
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,11
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|0,10
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:20PEKGY
Yüzde 6.36 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 581, 824 adet işlem
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16:19TIRE
Yüzde 5.52 oranında artışla 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 631, 504 adet işlem
-
16:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, TCELL
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.13 ) 1, 215
-
16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, MEDTR, VAKFN, VKFYO, SELVA, YAPRK