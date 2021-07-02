***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2021 12:16
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945674
BIST
12:021.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
12:028,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7098
En Düşük
8,6441
12:0210,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0269
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3181
En Düşük
10,2510
12:02498,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,66
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
499,09
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EUKYO
|6,60
|4.749.808
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|18.508.375
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|5.059.706
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.250.379
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.311.757
|% 9,82
|
|KUTPO
|46,68
|57.567.890
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|METUR
|5,64
|22.929.964
|% -6,00
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|GEDIK
|8,32
|30.312.029
|% -4,59
|
|THYAO
|13,80
|582.265.323
|% 0,36
|
|KCHOL
|19,38
|458.672.910
|% 4,59
|
|ARCLK
|31,90
|412.288.670
|% 6,90
|
|GARAN
|8,39
|203.716.137
|% -0,71
|
|BERA
|13,11
|186.226.582
|% -0,76
|
|PEKGY
|1,11
|61.936.985
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,19
|94.121.229
|% 0,00
|
|THYAO
|13,80
|582.265.323
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,89
|60.154.184
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|203.716.137
|% -0,71
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|5,02
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,60
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|10,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|18,77
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,08
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,07
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|-0,13
|
Seans Raporu
12:00
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-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 15 artarak (% 0.28 ) 1, 483
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12:12XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 4, 618.00 milyon TL de
-
12:12SAMAT
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 972, 111 adet işlem
-
12:10SELVA
Yüzde 9.82 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 478, 912 adet işlem
-
12:09VERTU
Yüzde 5.71 oranında artışla 24.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 567 adet işlem