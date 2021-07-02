***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2021 12:45
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945681
BIST
16:171.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:178,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:1710,2957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0045
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:17500,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,49
|Açılış
|: 500,63
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EUKYO
|6,60
|4.911.389
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.225.254
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.378.108
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.390.439
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.596.212
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.425.401
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,77
|1.056.212.857
|% 0,15
|
|KCHOL
|19,39
|622.733.339
|% 4,64
|
|ARCLK
|31,74
|598.121.400
|% 6,37
|
|KOZAL
|115,90
|480.260.124
|% -2,19
|
|GARAN
|8,40
|384.497.014
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,88
|192.496.838
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,17
|114.568.666
|% 6,36
|
|YKBNK
|2,18
|171.752.858
|% -0,46
|
|THYAO
|13,77
|1.056.212.857
|% 0,15
|
|GARAN
|8,40
|384.497.014
|% -0,59
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6842
|8,6881
|% 0,43
|
|Euro
|10,2811
|10,2957
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9334
|11,9932
|% 0,55
|
|Frank
|9,3684
|9,4248
|% 0,65
|
|Riyal
|2,3085
|2,3201
|% 0,40
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|16,98
|
|Altın Gr.
|499
|500
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|22,00
|
|Tam
|3.292
|3.376
|30,02
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|14,52
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,26
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,11
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|0,10
|
Seans Raporu
16:17
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