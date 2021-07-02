***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2021 13:02
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945682
BIST
15:471.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
15:478,6842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0337
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
15:4710,2964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
15:47499,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,33
|Açılış
|: 499,47
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler15:47
|EUKYO
|6,60
|4.880.851
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.201.019
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.811.264
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.376.532
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.493.579
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.098.688
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,74
|992.795.307
|% -0,07
|
|KCHOL
|19,25
|584.610.565
|% 3,89
|
|ARCLK
|31,66
|574.023.994
|% 6,10
|
|KOZAL
|115,50
|418.021.054
|% -2,53
|
|GARAN
|8,38
|335.450.659
|% -0,83
|
|PEKGY
|1,17
|111.805.721
|% 6,36
|
|EKGYO
|1,89
|184.525.442
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|165.576.585
|% -0,91
|
|THYAO
|13,74
|992.795.307
|% -0,07
|
|GARAN
|8,38
|335.450.659
|% -0,83
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6815
|8,6842
|% 0,39
|
|Euro
|10,2891
|10,2964
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9345
|11,9944
|% 0,56
|
|Frank
|9,3615
|9,4179
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,43
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|10,29
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|6,00
|
|Tam
|3.269
|3.353
|6,97
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|3,37
|
|Çeyrek
|792
|811
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,17
|