***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 16:37
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957295
BIST
16:321.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,62
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
16:328,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
16:3210,1768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0831
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
16:32485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,74
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler16:30
|MARKA
|5,06
|3.117.871
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.213.392
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|18.249.075
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.063.978
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|250.368.162
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.517.549
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|367.628
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|BASCM
|10,10
|223.978
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,11
|1.769.467.599
|% 1,25
|
|GARAN
|9,15
|1.142.788.877
|% 0,44
|
|EREGL
|19,46
|924.694.725
|% -1,27
|
|SISE
|8,38
|900.493.577
|% -0,12
|
|GENIL
|16,36
|859.629.712
|% 4,01
|
|KRDMD
|8,11
|1.769.467.599
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,45
|357.458.761
|% -1,61
|
|GARAN
|9,15
|1.142.788.877
|% 0,44
|
|SISE
|8,38
|900.493.577
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,85
|178.848.454
|% 0,00
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6456
|8,6497
|% 0,59
|
|Euro
|10,1545
|10,1723
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,9466
|12,0065
|% 0,81
|
|Frank
|9,3459
|9,4022
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2981
|2,3097
|% 0,64
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|17,45
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|57,00
|
|Tam
|3.203
|3.285
|50,16
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|24,27
|
|Çeyrek
|776
|795
|12,13
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,06
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|-0,96
|
Seans Raporu
16:30
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