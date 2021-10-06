***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 11:15
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967302
BIST
11:351.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,32
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:358,9222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0536
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:3510,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0209
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:35501,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|: 501,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:35
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,64
|43.342.513
|% 8,06
|
|NUGYO
|12,07
|10.791.608
|% 6,81
|
|HURGZ
|2,03
|29.848.501
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,41
|15.270.252
|% -7,24
|
|RALYH
|4,24
|955.124
|% -5,99
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,60
|841.314.888
|% 2,79
|
|GARAN
|9,17
|403.055.796
|% -1,19
|
|KRDMD
|6,40
|400.364.034
|% 0,79
|
|TUPRS
|120,00
|303.070.008
|% -0,74
|
|THYAO
|13,91
|302.407.596
|% -0,93
|
|KRDMD
|6,40
|400.364.034
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,35
|146.704.350
|% -0,84
|
|EREGL
|16,60
|841.314.888
|% 2,79
|
|ODAS
|1,43
|70.313.170
|% -0,69
|
|TSKB
|1,20
|56.595.511
|% -0,83
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9192
|8,9222
|% 0,60
|
|Euro
|10,3095
|10,3136
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0715
|12,1321
|% 0,24
|
|Frank
|9,5544
|9,6120
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3711
|2,3830
|% 0,62
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-11,18
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|1,49
|