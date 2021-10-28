***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2021 10:14
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973137
BIST
10:381.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.520
En Düşük
1.517
10:389,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0990
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5791
En Düşük
9,4668
10:3811,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0949
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1220
En Düşük
11,0056
10:38554,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,59
|Açılış
|: 554,69
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
555,07
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SELVA
|10,91
|28.101.152
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|14.889.629
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|7.388.534
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,69
|146.254.926
|% 9,85
|
|ATATP
|43,18
|22.662.278
|% 9,04
|
|GOODY
|8,06
|22.695.670
|% -5,62
|
|KTSKR
|31,94
|34.976.258
|% -4,03
|
|DYOBY
|9,82
|8.178.255
|% -3,73
|
|TURSG
|4,92
|38.182.631
|% -3,72
|
|TIRE
|8,88
|8.471.270
|% -3,48
|
|GARAN
|9,56
|553.078.507
|% 0,00
|
|SISE
|8,64
|197.238.995
|% -1,59
|
|EREGL
|19,85
|173.273.471
|% 0,40
|
|TSPOR
|5,55
|156.597.183
|% 5,92
|
|THYAO
|14,79
|150.894.153
|% -0,40
|
|GARAN
|9,56
|553.078.507
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,55
|156.597.183
|% 5,92
|
|YKBNK
|2,66
|70.612.966
|% 0,00
|
|SISE
|8,64
|197.238.995
|% -1,59
|
|GOZDE
|6,69
|146.254.926
|% 9,85
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5701
|9,5774
|% 1,03
|
|Euro
|11,1127
|11,1180
|% 0,82
|
|Sterlin
|13,1192
|13,1850
|% 0,99
|
|Frank
|10,3775
|10,4400
|% 0,86
|
|Riyal
|2,5429
|2,5557
|% 0,87
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|5,69
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,79
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,05
|
|B. Petrol
|83,18
|83,18
|-0,69
|