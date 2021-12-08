***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 10:00
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981778
BIST
11:132.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 21,83
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:1313,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1515
|Açılış
|: 13,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:1315,4236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2065
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:13783,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 9,61
|Açılış
|: 783,99
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:11
|BAGFS
|13,97
|9.695.481
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.174.669
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|15.967.894
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.321.384
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|9.097.306
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,17
|45.447.600
|% -7,14
|
|SISE
|14,95
|1.410.178.711
|% 1,91
|
|THYAO
|20,12
|1.382.665.878
|% 4,79
|
|ASELS
|24,04
|1.110.055.586
|% 4,16
|
|GARAN
|11,88
|632.905.456
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,63
|610.293.840
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,63
|610.293.840
|% 1,68
|
|SISE
|14,95
|1.410.178.711
|% 1,91
|
|SKBNK
|1,23
|93.118.910
|% 0,82
|
|THYAO
|20,12
|1.382.665.878
|% 4,79
|
|EKGYO
|2,42
|164.986.376
|% 0,83
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6423
|13,6487
|% 1,18
|
|Euro
|15,4091
|15,4251
|% 1,37
|
|Sterlin
|18,0250
|18,1154
|% 1,20
|
|Frank
|14,7102
|14,7988
|% 1,25
|
|Riyal
|3,6254
|3,6436
|% 1,14
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|0,83
|
|Altın Gr.
|783
|784
|9,15
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,50
|