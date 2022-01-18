***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 11:19
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994836
BIST
13:092.067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -19,20
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
13:0913,5355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0980
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
13:0915,4367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1025
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
13:09787,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,45
|Açılış
|: 787,57
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler13:07
|EMNIS
|28,62
|565.932
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|1.859.504
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|953.896
|% 9,92
|
|KRSTL
|5,25
|56.370.008
|% 9,83
|
|UFUK
|21,98
|1.011.754
|% 9,79
|
|PKENT
|329,10
|50.486.692
|% -9,98
|
|KUTPO
|100,90
|81.286.924
|% -9,91
|
|AKFGY
|7,19
|40.190.173
|% -9,90
|
|DOBUR
|95,40
|8.266.750
|% -7,38
|
|PRKAB
|52,85
|86.367.934
|% -5,62
|
|THYAO
|27,62
|1.756.976.264
|% -2,33
|
|KRDMD
|12,65
|1.279.998.318
|% -0,86
|
|GARAN
|11,99
|1.104.583.893
|% 0,00
|
|EREGL
|30,26
|923.037.975
|% -0,98
|
|YKBNK
|4,03
|897.563.743
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,03
|897.563.743
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,48
|366.895.458
|% -1,20
|
|HALKB
|5,61
|598.665.397
|% 2,94
|
|AKBNK
|7,73
|781.145.170
|% -0,26
|
|KRDMD
|12,65
|1.279.998.318
|% -0,86
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5288
|13,5356
|% 0,73
|
|Euro
|15,4260
|15,4370
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,3888
|18,4810
|% 0,61
|
|Frank
|14,7365
|14,8252
|% 0,68
|
|Riyal
|3,5972
|3,6152
|% 0,76
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-9,34
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,70
|
|Cumhuriyet
|5.230
|5.309
|10,00
|
|Tam
|5.203
|5.335
|5,23
|
|Yarım
|2.515
|2.581
|2,53
|
|Çeyrek
|1.261
|1.290
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,37
|87,37
|0,89
|