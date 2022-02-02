***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2022 13:22
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998875
BIST
14:561.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -13,84
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.941
14:5613,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0183
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
14:5615,6005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0712
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4824
14:56790,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,09
|Açılış
|: 790,93
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler14:54
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.316.190
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,48
|80.072.585
|% 9,73
|
|ORCAY
|51,55
|21.083.885
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|MANAS
|24,90
|10.286.932
|% -8,12
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,80
|64.793.639
|% -5,95
|
|THYAO
|26,74
|1.597.586.860
|% -1,04
|
|YKBNK
|4,06
|1.326.127.190
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,05
|922.829.325
|% -1,60
|
|GARAN
|11,87
|493.080.926
|% -0,59
|
|TOASO
|81,65
|454.132.768
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,06
|1.326.127.190
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,37
|271.175.017
|% -0,42
|
|ODAS
|1,30
|121.062.029
|% -2,26
|
|KRDMD
|11,05
|922.829.325
|% -1,60
|
|TSKB
|1,51
|115.384.873
|% -3,21
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5820
|13,5868
|% 0,13
|
|Euro
|15,5893
|15,6014
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,3684
|18,4605
|% -0,09
|
|Frank
|14,6602
|14,7485
|% -0,03
|
|Riyal
|3,6094
|3,6275
|% 0,11
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,57
|
|Altın Gr.
|791
|791
|2,88
|
|Cumhuriyet
|5.248
|5.328
|27,00
|
|Tam
|5.223
|5.355
|27,22
|
|Yarım
|2.524
|2.591
|13,17
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|6,58
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,07
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|1,54
|
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