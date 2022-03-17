***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2022 10:17
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010993
BIST
10:322.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 31,26
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.120
En Düşük
2.104
10:3214,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0776
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7181
En Düşük
14,5578
10:3216,2490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0985
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2733
En Düşük
16,0709
10:32913,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,65
|Açılış
|: 913,34
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler10:30
|YEOTK
|62,75
|6.511.066
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|16.400.036
|% 9,33
|
|OYLUM
|5,28
|4.008.265
|% 7,76
|
|AYEN
|11,66
|30.049.083
|% 6,29
|
|TDGYO
|6,95
|2.729.347
|% 5,46
|
|ORCAY
|20,80
|29.036.213
|% -9,96
|
|PKENT
|416,10
|18.781.561
|% -4,76
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,91
|849.212.304
|% 3,61
|
|EREGL
|35,40
|685.330.721
|% 3,27
|
|THYAO
|28,00
|448.189.482
|% 1,08
|
|FROTO
|295,50
|282.139.354
|% 3,14
|
|GARAN
|11,92
|245.841.745
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|199.565.889
|% 1,35
|
|KRDMD
|14,91
|849.212.304
|% 3,61
|
|CEMAS
|1,14
|61.903.359
|% 2,70
|
|YKBNK
|3,84
|80.674.291
|% 1,05
|
|GARAN
|11,92
|245.841.745
|% 0,51
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6780
|14,6905
|% 0,51
|
|Euro
|16,2057
|16,2447
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,2946
|19,3913
|% 0,77
|
|Frank
|15,5496
|15,6433
|% 0,58
|
|Riyal
|3,9039
|3,9235
|% 0,59
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|7,41
|
|Altın Gr.
|911
|912
|7,00
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,58
|