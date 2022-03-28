***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2022 11:08
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013359
BIST
11:192.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,01
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.186
En Düşük
2.170
11:1914,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0171
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
11:1916,2300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0300
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,2300
En Düşük
16,2300
11:19922,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,03
|Açılış
|: 922,87
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
921,93
BIST En Aktif Hisseler11:19
|VAKKO
|13,31
|37.155.073
|% 10,00
|
|ULUSE
|85,15
|707.852
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|15.657.097
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|15.455.935
|% 9,83
|
|DZGYO
|2,73
|30.113.230
|% -9,90
|
|ENSRI
|18,48
|148.942.908
|% -9,77
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|EUHOL
|3,55
|3.040.391
|% -3,79
|
|ACSEL
|28,00
|18.138.842
|% -3,58
|
|THYAO
|28,66
|1.168.280.136
|% 1,78
|
|SASA
|62,90
|741.353.443
|% 4,83
|
|KARSN
|5,02
|497.214.881
|% 1,41
|
|EREGL
|32,82
|398.121.568
|% -1,14
|
|KRDMD
|15,27
|378.547.229
|% -0,20
|
|ODAS
|1,78
|352.333.863
|% 5,95
|
|KARSN
|5,02
|497.214.881
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,92
|174.924.454
|% 0,51
|
|THYAO
|28,66
|1.168.280.136
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,30
|87.033.476
|% 0,88
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8382
|14,8477
|% 0,12
|
|Euro
|16,2200
|16,2300
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,4633
|19,5609
|% -0,14
|
|Frank
|15,8011
|15,8963
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9460
|3,9658
|% 0,11
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-26,06
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-11,27
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,97
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 39 artarak (% 0.31 ) 2, 420
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, TRKCM
-
11:34XU100
Endeks 2, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 8, 716.00 milyon TL de
-
11:34MANAS
Yüzde 6.54 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 674, 983 adet işlem
-
11:33AVOD
Yüzde 4.71 oranında artışla 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 495, 655 adet işlem