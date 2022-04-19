***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 10:13
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021690
BIST
10:252.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,82
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.528
En Düşük
2.521
10:2514,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0204
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:2515,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0323
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8263
En Düşük
15,7630
10:25932,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 932,05
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:25
|DAGHL
|18,75
|2.789.686
|% 6,90
|
|ALCAR
|309,70
|19.779.942
|% 6,39
|
|IHAAS
|19,80
|10.866.645
|% 6,28
|
|BFREN
|1.245,50
|21.995.636
|% 5,74
|
|MEPET
|3,65
|14.903.126
|% 4,58
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|KARYE
|14,33
|27.717.270
|% -7,85
|
|ISGYO
|11,41
|9.821.337
|% -7,24
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|JANTS
|86,35
|59.982.946
|% -4,11
|
|KRDMD
|16,44
|762.747.228
|% 1,86
|
|THYAO
|38,00
|761.038.833
|% 0,96
|
|GARAN
|14,48
|533.505.913
|% 0,42
|
|EREGL
|35,70
|472.813.644
|% 1,48
|
|ASELS
|28,42
|459.572.661
|% 0,92
|
|TSKB
|2,04
|163.405.849
|% 2,00
|
|YKBNK
|5,33
|280.105.648
|% 1,72
|
|VAKBN
|4,44
|220.800.961
|% 2,30
|
|KRDMD
|16,44
|762.747.228
|% 1,86
|
|ODAS
|2,38
|91.064.102
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6520
|14,6570
|% 0,14
|
|Euro
|15,8095
|15,8263
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,0004
|19,0956
|% 0,06
|
|Frank
|15,4481
|15,5412
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8961
|3,9156
|% 0,29
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-0,58
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,28
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, KOZAL, KOZAA
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, KRDMD
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 21 artarak (% 0.63 ) 2, 274
-
10:40
ALCAR, MEPET, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:40
METUR, MMCAS, ALKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında