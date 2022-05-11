***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 11:25
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029116
BIST
12:402.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -9,26
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.476
12:4015,3239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0776
|Açılış
|: 15,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
12:4016,2193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1368
|Açılış
|: 16,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
12:40911,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,98
|Açılış
|: 911,40
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,67
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler12:40
|ULUUN
|10,38
|69.410.084
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|ESCOM
|10,83
|27.757.137
|% 9,95
|
|IMASM
|26,52
|4.675.874
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.781.207
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.409.896
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.449.717
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|111.192.238
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|24.645.014
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|25.647.660
|% -9,94
|
|THYAO
|42,40
|1.365.043.427
|% 0,47
|
|SISE
|20,08
|1.028.780.636
|% 0,20
|
|KRDMD
|16,57
|903.633.737
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,82
|776.368.643
|% 1,56
|
|TUPRS
|248,30
|667.599.198
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,75
|311.864.607
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,74
|267.633.049
|% -2,60
|
|PETKM
|10,34
|655.868.195
|% 1,57
|
|ODAS
|2,52
|151.990.337
|% 2,44
|
|YKBNK
|4,81
|288.766.042
|% -0,82
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3154
|15,3239
|% 0,51
|
|Euro
|16,2028
|16,2193
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,8958
|18,9906
|% 0,80
|
|Frank
|15,4192
|15,5121
|% 0,96
|
|Riyal
|4,0707
|4,0911
|% 0,31
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,32
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,18
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|5,00
|
|Tam
|6.120
|6.278
|-6,84
|
|Yarım
|2.958
|3.037
|-3,31
|
|Çeyrek
|1.484
|1.518
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,28
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,82
|