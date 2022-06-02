***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2022 10:02
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034134
BIST
10:362.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,36
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.576
10:3616,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0585
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4695
En Düşük
16,3796
10:3617,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1877
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6868
En Düşük
17,4621
10:36980,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,85
|Açılış
|: 980,07
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:34
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|OZRDN
|14,10
|3.652.072
|% 9,22
|
|ULUUN
|16,80
|145.112.352
|% 7,35
|
|KRSTL
|7,52
|3.789.253
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,80
|84.956.653
|% -8,95
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVTUR
|2,10
|303.565
|% -3,23
|
|MRGYO
|1,59
|4.327.393
|% -3,05
|
|THYAO
|49,96
|1.123.148.543
|% 1,42
|
|PETKM
|10,35
|377.852.089
|% 2,58
|
|SASA
|37,82
|311.222.240
|% 0,27
|
|KRDMD
|15,12
|303.684.254
|% 0,13
|
|GARAN
|15,21
|271.659.665
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,85
|159.892.477
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,80
|260.429.040
|% 1,27
|
|TSKB
|2,27
|91.698.797
|% -1,30
|
|PETKM
|10,35
|377.852.089
|% 2,58
|
|DOHOL
|3,92
|133.241.146
|% 1,19
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4522
|16,4571
|% 0,40
|
|Euro
|17,6396
|17,6973
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,5604
|20,6635
|% 0,76
|
|Frank
|17,0960
|17,1990
|% 0,86
|
|Riyal
|4,3755
|4,3975
|% 0,41
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|5,26
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,25
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|22,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,63
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,24
|
Seans Raporu
10:34
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