***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2022 10:01
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037336
BIST
10:092.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,01
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.509
10:0917,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:0918,1213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1122
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1213
En Düşük
17,9589
10:091.010,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.010,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,30
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:09
|PAPIL
|15,18
|6.999.379
|% 10,00
|
|UFUK
|67,00
|961.718
|% 9,93
|
|GLRYH
|3,27
|10.460.644
|% 7,21
|
|RTALB
|15,67
|22.214.589
|% 5,95
|
|MEGAP
|6,87
|13.160.682
|% 5,86
|
|TSGYO
|4,45
|2.173.327
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|6.770.946
|% -9,82
|
|PKENT
|144,30
|3.019.493
|% -4,75
|
|ISGYO
|12,37
|10.336.957
|% -3,89
|
|OLMK
|11,75
|744.806
|% -2,16
|
|THYAO
|47,14
|269.439.886
|% 0,60
|
|EREGL
|30,58
|186.328.457
|% 0,53
|
|SASA
|44,48
|185.023.691
|% -0,18
|
|ASELS
|23,50
|126.051.589
|% 0,95
|
|SISE
|21,92
|110.990.526
|% -0,09
|
|TSKB
|2,16
|45.043.133
|% -1,82
|
|DOHOL
|4,04
|55.887.635
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,62
|51.098.643
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|24.282.907
|% 0,00
|
|KARSN
|6,91
|57.739.512
|% 1,47
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2595
|17,2698
|% 0,03
|
|Euro
|18,0964
|18,1213
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,6840
|20,7878
|% 0,13
|
|Frank
|17,2078
|17,3115
|% 0,20
|
|Riyal
|4,5869
|4,6099
|% -0,05
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|6,28
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.713
|6.817
|29,00
|
|Yarım
|3.296
|3.334
|14,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,28
|