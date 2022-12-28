***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 11:41
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090559
BIST
14:345.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -45,63
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:3418,7163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:3419,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0469
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:341.084,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.084,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:34
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.095.766
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,52
|507.166.625
|% 9,41
|
|PLTUR
|17,36
|17.144.910
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|220,30
|114.402.830
|% -9,34
|
|CMBTN
|559,00
|41.107.199
|% -8,97
|
|KOZAL
|603,80
|4.213.344.289
|% -8,92
|
|KOZAL
|603,80
|4.213.344.289
|% -8,92
|
|THYAO
|139,90
|3.801.776.515
|% -2,24
|
|ENKAI
|32,22
|3.597.956.167
|% 5,43
|
|KRDMD
|18,03
|2.839.466.840
|% 1,52
|
|ASELS
|58,10
|2.827.398.040
|% 0,26
|
|EKGYO
|8,18
|1.604.317.286
|% -1,56
|
|KRDMD
|18,03
|2.839.466.840
|% 1,52
|
|YKBNK
|11,74
|1.678.351.792
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,84
|1.710.766.466
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,00
|381.582.282
|% -2,60
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7093
|18,7163
|% 0,24
|
|Euro
|19,9199
|19,9336
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,5177
|22,6306
|% 0,58
|
|Frank
|20,0719
|20,1929
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9615
|4,9864
|% 0,19
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,39
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.330
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,62
|