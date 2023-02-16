***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:13
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113943
BIST
14:355.058
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 107,42
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:3518,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:3520,2030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0448
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:351.113,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.113,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:33
|OYAKC
|30,14
|207.373.499
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.235.800
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|237.568.878
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.583.817
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.068.733
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|25.569.997
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|48.983.189
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|25.428.790
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.348.743
|% -9,95
|
|THYAO
|141,70
|6.551.226.089
|% 1,29
|
|EREGL
|43,90
|5.226.036.076
|% 6,24
|
|TUPRS
|628,90
|3.777.007.376
|% 9,39
|
|KRDMD
|19,23
|2.987.307.112
|% 9,95
|
|ASELS
|57,90
|2.760.195.163
|% -0,52
|
|KRDMD
|19,23
|2.987.307.112
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,24
|2.584.369.984
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,24
|1.436.449.507
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,43
|963.980.189
|% 3,19
|
|EREGL
|43,90
|5.226.036.076
|% 6,24
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8463
|18,8502
|% 0,01
|
|Euro
|20,1893
|20,1992
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6517
|22,7653
|% 0,20
|
|Frank
|20,3498
|20,4724
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0106
|5,0358
|% 0,03
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,87
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|16,00
|
|Tam
|7.571
|7.619
|-16,00
|
|Yarım
|3.699
|3.728
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|0,10
|