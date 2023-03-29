***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2023 10:00
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128956
BIST
10:424.768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -43,56
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
10:4219,1326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 78,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 78,1400
|
19,3183
En Düşük
19,0959
10:4220,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0229
|Açılış
|: 4,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2700
|
21,0101
En Düşük
20,6798
10:4214,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,10
|Açılış
|: 14,25
|
|Önceki Kapanış
|: 14,35
|
14,42
En Düşük
14,18
BIST En Aktif Hisseler10:42
|CEOEM
|15,51
|19.174.543
|% 10,00
|
|EKSUN
|71,50
|1.601.243
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|26.942.640
|% 9,98
|
|PCILT
|24,76
|12.542.294
|% 9,95
|
|KRGYO
|12,72
|12.089.787
|% 9,94
|
|SANEL
|14,23
|10.399.224
|% -9,99
|
|IHAAS
|156,20
|19.362.865
|% -9,97
|
|CANTE
|43,00
|96.229.652
|% -9,17
|
|EMKEL
|8,30
|17.355.657
|% -7,98
|
|YYLGD
|30,36
|33.862.381
|% -7,27
|
|AKFYE
|23,08
|1.852.634.825
|% 2,12
|
|ASTOR
|51,25
|1.456.872.090
|% -6,22
|
|THYAO
|118,80
|1.109.770.594
|% -0,50
|
|EREGL
|35,70
|508.443.774
|% -0,28
|
|KOZAL
|19,90
|416.762.123
|% -2,26
|
|AKFYE
|23,08
|1.852.634.825
|% 2,12
|
|EKGYO
|6,24
|255.085.381
|% -2,04
|
|ISCTR
|12,97
|370.285.574
|% -0,23
|
|ASTOR
|51,25
|1.456.872.090
|% -6,22
|
|KATMR
|1,29
|33.992.526
|% 0,78
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1265
|19,1326
|% 0,09
|
|Euro
|20,7338
|20,7530
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,4980
|23,6158
|% -0,10
|
|Frank
|20,7060
|20,8307
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0783
|5,1037
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-11,83
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.171
|8.273
|-58,00
|
|Yarım
|4.005
|4.048
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.024
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,47
|
Seans Raporu
10:42
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Yüzde -5.38 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 493, 594 adet işlem
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10:53KRSTL
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 672, 696 adet işlem