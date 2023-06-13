***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2023 14:30
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158286
BIST
17:595.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -160,09
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5923,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0378
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5925,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,2357
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:591.484,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.484,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|RYSAS
|51,05
|147.313.670
|% 9,97
|
|KTLEV
|16,24
|89.813.309
|% 9,95
|
|AVHOL
|52,00
|107.378.072
|% 9,94
|
|YAPRK
|59,30
|37.248.136
|% 9,92
|
|PENTA
|25,10
|1.343.489.899
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|762.619
|% -9,95
|
|IMASM
|16,16
|1.628.658.617
|% -8,18
|
|DESPC
|21,94
|19.392.389
|% -7,82
|
|KOZAL
|22,88
|2.294.598.702
|% -7,22
|
|TTKOM
|19,26
|2.381.301.439
|% -3,60
|
|KOZAL
|22,88
|2.294.598.702
|% -7,22
|
|EKGYO
|7,47
|2.200.989.454
|% -3,36
|
|ALFAS
|418,90
|2.060.715.857
|% 2,92
|
|ASTOR
|51,90
|1.920.295.609
|% -3,62
|
|EKGYO
|7,47
|2.200.989.454
|% -3,36
|
|AVOD
|3,63
|431.227.139
|% -0,82
|
|IMASM
|16,16
|1.628.658.617
|% -8,18
|
|KLGYO
|2,90
|226.076.114
|% -0,68
|
|KATMR
|1,39
|98.444.921
|% -1,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6453
|23,6498
|% 0,16
|
|Euro
|25,5701
|25,5852
|% 0,91
|
|Sterlin
|29,6950
|29,8439
|% 0,78
|
|Frank
|25,9959
|26,1525
|% 0,42
|
|Riyal
|6,2821
|6,3136
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.835
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|2,66
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem