***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:32
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183753
BIST
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17:247.559
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -41,81
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2427,0769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0868
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0769
En Düşük
26,4619
17:2429,8695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2375
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:241.666,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.666,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:22
|OYLUM
|6,49
|19.623.930
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|309.086.179
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.295.920
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.153.628.880
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.789.589.972
|% -9,97
|
|THYAO
|262,60
|13.192.059.791
|% 1,00
|
|YKBNK
|16,21
|11.625.979.808
|% 1,06
|
|ISCTR
|17,91
|11.338.536.657
|% 1,59
|
|AKBNK
|31,90
|10.225.394.633
|% 3,04
|
|ASTOR
|118,90
|7.062.263.076
|% 1,54
|
|YKBNK
|16,21
|11.625.979.808
|% 1,06
|
|SKBNK
|3,76
|2.327.420.412
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,91
|11.338.536.657
|% 1,59
|
|EKGYO
|8,67
|2.898.219.772
|% -4,30
|
|AKBNK
|31,90
|10.225.394.633
|% 3,04
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0235
|27,0517
|% 0,23
|
|Euro
|29,8236
|29,8745
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,4081
|34,5807
|% 0,49
|
|Frank
|30,8306
|31,0163
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1839
|7,2199
|% 0,11
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
|
|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|0,08
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,21
|
Seans Raporu
17:22
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Yüzde -4.75 oranında düşüşle 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 780, 506 adet işlem