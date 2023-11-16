***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2023 10:10
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218363
BIST
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11:357.762
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 96,57
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.767
11:3528,7128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0339
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7128
En Düşük
28,5794
11:3531,2136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0901
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:351.813,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.813,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|154.271.023
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|46.485.510
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|AVHOL
|61,05
|122.110.155
|% -9,02
|
|ARASE
|67,10
|593.507.521
|% -8,89
|
|THYAO
|237,60
|2.092.973.100
|% 0,85
|
|REEDR
|27,76
|1.860.121.789
|% 0,29
|
|MIATK
|720,50
|1.522.679.856
|% -7,63
|
|SAHOL
|59,00
|1.281.632.593
|% 2,08
|
|TUPRS
|153,70
|1.269.754.954
|% 1,32
|
|EKGYO
|7,64
|836.952.016
|% 2,00
|
|REEDR
|27,76
|1.860.121.789
|% 0,29
|
|ISCTR
|20,56
|1.087.176.901
|% 2,19
|
|ZOREN
|5,07
|254.449.907
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,84
|773.624.304
|% 2,12
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6619
|28,7128
|% 0,12
|
|Euro
|31,1839
|31,2136
|% 0,29
|
|Sterlin
|35,4141
|35,5917
|% -0,18
|
|Frank
|32,1505
|32,3442
|% 0,00
|
|Riyal
|7,6268
|7,6651
|% 0,05
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,55
|23,59
|% 0,66
|
|Platin
|902,07
|903,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,73
|1.043,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,25
|1.966,61
|% 0,66
|