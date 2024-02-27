***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 10:03
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252136
BIST
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10:109.303
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -30,97
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.296
En Yüksek
9.351
10:1031,1392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0371
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
10:1033,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0703
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
34,0243
En Düşük
33,7153
10:102.036,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,54
|Açılış
|: 2.036,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|8.750.345
|% 10,00
|
|BFREN
|1.255,00
|94.559.019
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|103.505.826
|% 9,99
|
|CUSAN
|29,94
|38.480.405
|% 9,99
|
|AYCES
|922,50
|83.624.219
|% -7,75
|
|UFUK
|265,00
|36.210.358
|% -6,19
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|INDES
|11,21
|14.118.762
|% -4,84
|
|BAYRK
|38,04
|9.498.018
|% -4,42
|
|MIATK
|81,50
|978.640.245
|% 5,71
|
|ASTOR
|132,70
|873.111.990
|% 1,30
|
|THYAO
|285,25
|787.962.559
|% -0,09
|
|KLSER
|86,10
|743.730.723
|% 4,36
|
|EREGL
|45,84
|582.965.076
|% 0,57
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|EKGYO
|11,65
|231.931.124
|% 0,17
|
|ZOREN
|5,65
|110.972.483
|% -0,53
|
|ISCTR
|11,41
|207.430.546
|% -0,47
|
|EREGL
|45,84
|582.965.076
|% 0,57
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1360
|31,1420
|% 0,13
|
|Euro
|33,8495
|33,8626
|% 0,20
|
|Sterlin
|39,3795
|39,5770
|% 0,13
|
|Frank
|35,2615
|35,4739
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2777
|8,3192
|% 0,13
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|885,52
|888,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,10
|960,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,81
|81,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,34
|2.035,62
|% 0,66
|