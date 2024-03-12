***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2024 10:03
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257825
BIST
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11:189.157
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,27
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
11:1832,0499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0284
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9719
11:1835,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0514
|Açılış
|: 35,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
11:182.242,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,12
|Açılış
|: 2.242,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler11:16
|BANVT
|183,70
|140.131.472
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|69.522.077
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|28.509.231
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|23.938.031
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|84.995.594
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|12.745.250
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|1.411.667
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|5.508.599
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|2.471.394
|% -9,95
|
|DERIM
|32,72
|19.508.016
|% -7,26
|
|DOAS
|276,25
|2.235.601.276
|% -4,08
|
|EREGL
|45,88
|1.962.937.832
|% 0,22
|
|THYAO
|279,00
|1.896.828.804
|% -0,62
|
|ISCTR
|11,17
|1.515.228.333
|% 3,81
|
|VESTL
|84,40
|1.449.527.043
|% 9,90
|
|ISCTR
|11,17
|1.515.228.333
|% 3,81
|
|ZOREN
|5,34
|460.441.702
|% 1,52
|
|AKFGY
|2,72
|201.578.069
|% 0,74
|
|YKBNK
|23,76
|1.323.904.679
|% 2,86
|
|EREGL
|45,88
|1.962.937.832
|% 0,22
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0421
|32,0482
|% 0,08
|
|Euro
|35,0300
|35,0408
|% 0,08
|
|Sterlin
|41,9504
|42,1607
|% -0,63
|
|Frank
|37,4034
|37,5909
|% -0,38
|
|Riyal
|8,7418
|8,7856
|% -0,49
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|931,24
|932,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,31
|1.030,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.176,95
|2.177,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:16
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11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 1 artarak (% 0.38 ) 9, 734
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11:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BANVT, DESPC
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11:32XU100
Endeks 9, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 31, 082.00 milyon TL de
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11:30EDATA
Yüzde 6.64 oranında artışla 32.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 969, 445 adet işlem
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11:29ALCAR
Yüzde 7.71 oranında artışla 1, 885.00 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 645 adet işlem