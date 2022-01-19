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***PKENT* *ERCB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

19.01.2022 09:20
***PKENT* *ERCB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu


***PKENT******ERCB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [ERCB, PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995111


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BASCM 12,25 435.916 % 176,55  
AYES 24,22 93.719 % 0,00  
CUSAN 8,79 9.491.719 % 0,00  
CCOLA 112,20 74.737.417 % 0,00  
BRYAT 356,70 27.838.055 % 0,00  
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Euro 15,3560 15,3846 % 0,44  
Sterlin 18,4571 18,5496 % 0,66  
Frank 14,7948 14,8839 % 0,69  
Riyal 3,6151 3,6332 % 0,51  
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Altın Ons 1.814 1.814 0,13  
Altın Gr. 792 792 2,79  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 0,14  
Gümüş Gr. 10,27 10,28 0,06  
B. Petrol 88,06 88,06 0,55  
Seans Raporu 17:32
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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