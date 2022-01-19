***PKENT* *ERCB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.01.2022 09:20
***PKENT******ERCB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ERCB, PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995111
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.980
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0
En Düşük
0
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En Yüksek
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|: 0,29%
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|Açılış
|: 13,5800
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|Önceki Kapanış
|: 13,4400
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13,6148
En Düşük
13,4653
17:3215,3846
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 789,47
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793,61
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BASCM
|12,25
|435.916
|% 176,55
|
|AYES
|24,22
|93.719
|% 0,00
|
|CUSAN
|8,79
|9.491.719
|% 0,00
|
|CCOLA
|112,20
|74.737.417
|% 0,00
|
|BRYAT
|356,70
|27.838.055
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|35.191.345
|% 0,00
|
|ALARK
|13,42
|137.738.149
|% 0,00
|
|ATATP
|80,00
|164.783.396
|% 0,00
|
|ARASE
|83,20
|11.725.224
|% 0,00
|
|ASELS
|22,80
|888.480.199
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5437
|13,5682
|% 0,29
|
|Euro
|15,3560
|15,3846
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,4571
|18,5496
|% 0,66
|
|Frank
|14,7948
|14,8839
|% 0,69
|
|Riyal
|3,6151
|3,6332
|% 0,51
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,13
|
|Altın Gr.
|792
|792
|2,79
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,06
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|0,55
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