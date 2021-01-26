***PKENT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.01.2021 09:42
***PKENT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PKENT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904315
BIST
12:251.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.538
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|Önceki Kapanış
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1.543
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444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:25
|SANKO
|11,44
|31.827.872
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.517.334
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.254.756
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.465.088
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|PKENT
|1.349,10
|3.229.265
|% -9,99
|
|POLTK
|441,50
|1.586.751
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,50
|1.067.294.080
|% 1,21
|
|GARAN
|9,61
|996.474.746
|% 0,73
|
|KARSN
|5,42
|662.912.089
|% 4,23
|
|KOZAL
|121,20
|569.401.495
|% -0,16
|
|ODAS
|4,01
|399.927.850
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,50
|1.067.294.080
|% 1,21
|
|SKBNK
|1,54
|323.531.008
|% -0,65
|
|TSKB
|1,95
|362.919.052
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,54
|232.876.173
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,49
|302.122.418
|% 4,18
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3839
|7,3882
|% -0,22
|
|Euro
|8,9579
|8,9640
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,0568
|10,1072
|% -0,34
|
|Frank
|8,2776
|8,3274
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9636
|1,9735
|% -0,21
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-3,03
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|-16,00
|
|Tam
|2.905
|2.978
|-17,07
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-8,26
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|-0,02
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