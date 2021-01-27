***PKENT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.01.2021 09:13
***PKENT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PKENT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904541
BIST
10:341.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:347,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:348,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:34438,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,98
|Açılış
|: 438,09
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:34
|GEDIK
|23,32
|54.971.852
|% 10,00
|
|KONTR
|48,46
|59.042.261
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|22.648.547
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.089.254
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.259.959
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,54
|371.272.942
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|313.353.360
|% 2,19
|
|GARAN
|9,43
|278.890.329
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,02
|277.720.083
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,96
|247.691.779
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,54
|371.272.942
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|122.196.205
|% 1,55
|
|KARSN
|5,13
|313.353.360
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,96
|247.691.779
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,53
|87.672.353
|% 2,00
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3559
|7,3596
|% 0,21
|
|Euro
|8,9468
|8,9517
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,0974
|10,1480
|% 0,38
|
|Frank
|8,2788
|8,3287
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% 0,37
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,57
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|56,03
|56,03
|0,39
|
Seans Raporu
10:34
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10:48RTALB
Yüzde 6.47 oranında artışla 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 884, 357 adet işlem
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10:47GLBMD
Yüzde 6.71 oranında artışla 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 716 adet işlem
-
10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, GARAN, PGSUS
-
10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TSKB, TTKOM
-
10:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 77 artarak (% 0.06 ) 1, 353