***PKENT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2022 09:22
***PKENT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PKENT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084139
BIST
10:514.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -20,97
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.941
10:5118,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:5119,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0311
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:511.077,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.077,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:49
|GLCVY
|31,68
|49.220.261
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|259.888.711
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|74.328.879
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|ERCB
|101,70
|31.661.858
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|88.460.171
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|6.611.790
|% -9,94
|
|KONTR
|140,40
|178.033.747
|% -9,88
|
|PRDGS
|12,81
|30.977.378
|% -9,47
|
|THYAO
|130,30
|2.392.174.490
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,30
|1.383.016.597
|% 3,66
|
|EREGL
|41,40
|1.053.612.092
|% -0,05
|
|KOZAL
|395,70
|826.071.736
|% 0,94
|
|TUPRS
|483,30
|737.658.389
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,23
|667.410.863
|% 1,26
|
|KRDMD
|15,30
|1.383.016.597
|% 3,66
|
|ADESE
|1,77
|124.337.945
|% 4,73
|
|SKBNK
|2,68
|142.633.877
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,41
|387.679.258
|% -0,29
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6331
|18,6406
|% 0,03
|
|Euro
|19,6500
|19,6560
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8623
|22,9769
|% 0,18
|
|Frank
|19,8421
|19,9617
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,25
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.207
|7.268
|-6,00
|
|Yarım
|3.495
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|0,51
|
Seans Raporu
10:49
daha fazla
-
11:04BFREN
Yüzde -8.18 oranında düşüşle 3, 581.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 934 adet işlem
-
11:03ERCB
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 101.70 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 362 adet işlem
-
11:02MZHLD
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 415 adet işlem
-
11:01PRDGS
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 443 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 4, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 21, 279.00 milyon TL de