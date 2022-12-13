***PKENT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2022 09:16
***PKENT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PKENT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086779
BIST
12:035.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,81
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:0318,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:0319,6574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0218
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:031.070,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.070,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler12:03
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.788.735
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.609.425
|% 9,97
|
|SASA
|117,30
|463.979.072
|% -5,48
|
|SMRTG
|107,70
|405.869.870
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,58
|65.582.058
|% -4,75
|
|YESIL
|4,81
|30.056.148
|% -4,37
|
|POLTK
|1.218,40
|53.638.364
|% -4,27
|
|ASELS
|59,45
|4.547.673.518
|% 1,02
|
|THYAO
|144,10
|3.433.876.449
|% -0,62
|
|KRDMD
|17,49
|2.187.424.486
|% 2,22
|
|DOAS
|158,20
|2.073.834.074
|% 3,74
|
|EKGYO
|7,89
|1.977.407.001
|% 0,13
|
|EKGYO
|7,89
|1.977.407.001
|% 0,13
|
|SKBNK
|2,75
|379.606.767
|% -1,79
|
|KRDMD
|17,49
|2.187.424.486
|% 2,22
|
|DOHOL
|9,10
|1.039.225.388
|% 0,33
|
|IHLAS
|1,24
|142.165.431
|% -2,36
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6432
|18,6473
|% 0,06
|
|Euro
|19,6491
|19,6574
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,8065
|22,9209
|% 0,05
|
|Frank
|19,8279
|19,9474
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,10
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,24
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.214
|7.264
|21,00
|
|Yarım
|3.493
|3.551
|10,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|0,04
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|1,29
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18VKING
Yüzde 9.98 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 637 adet işlem
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KOZAA, HEKTS
-
12:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 72 artarak (% 0.15 ) 4, 547
-
12:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, IHGZT, NUHCM, BALAT, UZERB, OTTO, PKART, OZSUB, CRFSA
-
12:17
BALAT, UZERB, PKART değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında