***PKENT* *KRDMA* *TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
13.12.2022 13:39
***PKENT******KRDMA******TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [KRDMA, PKENT, TDGYO]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
KARDEMIR (A) 99 14/12/2022
PETROKENT TURIZM 13 14/12/2022
TREND GMYO 40 14/12/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086852
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2006
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:051.087,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 20,75
|Açılış
|: 1.087,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|19,36
|205.994.961
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.433
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.737.268
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.866.341
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.961.470
|% 9,99
|
|EMNIS
|57,65
|3.583.060
|% -7,02
|
|AKSGY
|7,54
|116.461.039
|% -6,34
|
|SMRTG
|106,00
|794.806.437
|% -6,28
|
|KSTUR
|354,10
|520.837
|% -6,22
|
|EPLAS
|27,86
|45.580.426
|% -5,88
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EREGL
|43,16
|9.753.847.578
|% 4,05
|
|THYAO
|144,00
|8.430.869.524
|% -0,69
|
|ASELS
|59,35
|8.229.646.142
|% 0,85
|
|SISE
|41,28
|5.871.609.490
|% 3,05
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,91
|4.527.204.188
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,76
|962.040.610
|% -1,43
|
|YKBNK
|11,55
|3.840.703.768
|% -0,52
|
|TSKB
|4,23
|1.391.868.124
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6412
|18,6508
|% 0,07
|
|Euro
|19,8246
|19,8336
|% 1,01
|
|Sterlin
|23,0424
|23,1579
|% 1,08
|
|Frank
|20,0463
|20,1671
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|36,36
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|22,70
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.310
|7.368
|125,00
|
|Yarım
|3.540
|3.602
|61,00
|
|Çeyrek
|1.775
|1.800
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,36
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|2,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
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17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
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17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
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17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem