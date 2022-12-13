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***PKENT* *KRDMA* *TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

13.12.2022 13:39
***PKENT* *KRDMA* *TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklik


***PKENT******KRDMA******TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [KRDMA, PKENT, TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
KARDEMIR (A) 99 14/12/2022
PETROKENT TURIZM 13 14/12/2022
TREND GMYO 40 14/12/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086852


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 19,36 205.994.961 % 10,00  
PKART 31,90 13.718.433 % 10,00  
KRSTL 9,46 122.737.268 % 10,00  
KRONT 118,80 81.866.341 % 10,00  
ALFAS 308,30 282.961.470 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6412 18,6508 % 0,07  
Euro 19,8246 19,8336 % 1,01  
Sterlin 23,0424 23,1579 % 1,08  
Frank 20,0463 20,1671 % 1,13  
Riyal 4,9429 4,9677 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 36,36  
Altın Gr. 1.089 1.089 22,70  
Cumhuriyet 7.255 7.365 72,00  
Tam 7.310 7.368 125,00  
Yarım 3.540 3.602 61,00  
Çeyrek 1.775 1.800 30,00  
Gümüş.Ons 23,80 23,84 0,50  
Gümüş Gr. 14,31 14,33 0,36  
B. Petrol 80,09 80,09 2,10  
Seans Raporu 18:05
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