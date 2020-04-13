***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıC&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2020Tescil Tarihi09.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.04.2020 - 10057AçıklamalarŞirketin 2020 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837378BIST