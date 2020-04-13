***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2020 11:01
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2020
Tescil Tarihi
09.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2020 - 10057
Açıklamalar
Şirketin 2020 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837378
BIST
12:1796.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 80,61
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
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96.583
En Düşük
95.019
12:176,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,7906
En Düşük
6,7014
12:177,4045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0893
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4470
En Düşük
7,3088
12:17367,88
En Yüksek
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|: 1,21%
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|Açılış
|: 367,88
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|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.329.916
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.152.117
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|2.970.597
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.405.503
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.935.646
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,15
|825.777.117
|% 3,57
|
|PGSUS
|54,95
|473.869.684
|% 7,85
|
|GARAN
|8,50
|374.122.998
|% -1,51
|
|ASELS
|25,02
|182.613.931
|% -0,32
|
|TSPOR
|4,55
|161.878.800
|% 5,81
|
|THYAO
|10,15
|825.777.117
|% 3,57
|
|CEMAS
|1,01
|76.803.191
|% 7,45
|
|IHLAS
|0,65
|40.285.845
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,03
|118.522.545
|% -1,46
|
|AVOD
|1,88
|94.107.167
|% 7,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4373
|8,4796
|% 1,46
|
|Frank
|6,9723
|7,0143
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7937
|1,8027
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.691
|4,03
|
|Altın Gr.
|367
|367
|3,77
|
|Cumhuriyet
|2.349
|2.405
|25,10
|
|Tam
|2.415
|2.475
|29,60
|
|Yarım
|1.175
|1.204
|12,60
|
|Çeyrek
|589
|602
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,00
|
|B. Petrol
|31,21
|31,21
|-0,27
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