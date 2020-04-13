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***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.04.2020 11:01
GÜNCEL HABERLER



***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2020
Tescil Tarihi
09.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2020 - 10057
Açıklamalar

Şirketin 2020 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile  kabul edildi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837378


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Riyal 1,7937 1,8027 % 0,99  
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Altın Gr. 367 367 3,77  
Cumhuriyet 2.349 2.405 25,10  
Tam 2.415 2.475 29,60  
Yarım 1.175 1.204 12,60  
Çeyrek 589 602 6,50  
Gümüş.Ons 15,26 15,29 -0,13  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,00  
B. Petrol 31,21 31,21 -0,27  
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