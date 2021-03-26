***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2021 16:55
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2021
Tescil Tarihi
26.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.03.2021 - 10296
Açıklamalar
Şirketin 2021 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921056
BIST
17:221.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,11
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:228,0205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0810
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:229,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1161
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:22445,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,15
|Açılış
|: 445,79
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:20
|BJKAS
|6,93
|596.042.642
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.194.489
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|212.839.081
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|8.367.482
|% 9,96
|
|AVOD
|9,49
|666.897.681
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|54.674.534
|% -7,14
|
|GARAN
|6,93
|2.717.216.375
|% -0,86
|
|VESTL
|36,92
|1.033.962.873
|% -0,49
|
|SISE
|7,37
|899.620.171
|% 2,08
|
|SASA
|45,02
|761.603.930
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,71
|738.349.528
|% 3,87
|
|GARAN
|6,93
|2.717.216.375
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,82
|681.134.497
|% 7,00
|
|SKBNK
|1,18
|210.977.316
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,17
|332.900.384
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,86
|277.598.077
|% -1,59
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0089
|8,0116
|% 0,91
|
|Euro
|9,4533
|9,4707
|% 1,23
|
|Sterlin
|11,0162
|11,0714
|% 1,41
|
|Frank
|8,4805
|8,5316
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1290
|2,1397
|% 0,94
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|2,22
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,68
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,42
|64,42
|2,47
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 9 kaybederek (% -0.41 ) 1, 424
-
17:32XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 19, 797.00 milyon TL de
-
17:30EGEEN
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 1, 575.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 946 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 19, 560.00 milyon TL de
-
17:25SAMAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 528 adet işlem