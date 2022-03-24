***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıC&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.03.2022Tescil Tarihi24.03.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.03.2022 - 10544AçıklamalarŞirketin 2022 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012693BIST