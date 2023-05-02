***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/05/2023Açıklamalar01.01.2023 - 31.03.2023 tarihleri arası faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145137BIST