***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357Transferler129.706 1.179.880 2.409.313 -2.206.497 1.512.402 1.512.402Dönem Karı (Zararı)16.449.823 16.449.823 16.449.823Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582Transferler16.449.823 -16.449.823 0 0Dönem Karı (Zararı)13.023.621 13.023.621 13.023.621Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-816.795 -816.795Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.478.369 -3.478.369Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.755.498 3.240.969İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları110.761.625 76.412.502Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri99.817.481 72.862.486İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri10.944.144 3.550.016İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-88.848.002 -53.862.638Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-65.582.352 -45.518.239Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-515.770İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-22.749.880 -8.344.399Faaliyetlerden Net Nakit Akışları21.913.623 22.549.864Ödenen Faiz0 -2.194.814Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.158.125 -17.114.081YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.389.836 -4.028.440Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.463Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.389.836 -4.037.903Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.389.836 -4.037.903FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.499.272 1.699.586Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.356 9.131.444Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.216.849 -7.431.858Ödenen Faiz-9.333.915 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.002.136 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.866.390 912.115NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.866.390 912.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ986.831 74.716DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.853.221 986.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.853.221 986.831Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar8 18.945.099 32.711.462İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,8 4.060.810 5.242.237İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.884.289 27.469.225Diğer Alacaklar9 124.448 46.568İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 74.717İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.731 46.568Stoklar10 1.419.502 692.536Peşin Ödenmiş Giderler13 316.841 1.819.163Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 0 3.583.786Diğer Dönen Varlıklar29 788.189 647.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar788.189 647.616ARA TOPLAM24.447.300 40.487.962TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.447.300 40.487.962DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 37.247 30.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar37.247 30.343Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 395.582Maddi Duran Varlıklar15 35.400.412 33.010.577Arazi ve Arsalar2.955.425 3.051.008Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.066.233 2.066.233Binalar19.704.049 19.695.116Tesis, Makine ve Cihazlar7.562.651 7.562.651Taşıtlar775.617 775.617Mobilya ve Demirbaşlar27.520.619 24.602.180Yapılmakta Olan Yatırımlar14.094.728 11.862.670Diğer Maddi Duran Varlıklar-39.278.910 -36.604.898Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 562.176 572.103Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar562.176 572.103Peşin Ödenmiş Giderler13 0 203.043Ertelenmiş Vergi Varlığı39 1.515.532 661.045Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar29 0 740.777Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.910.949 35.217.888TOPLAM VARLIKLAR62.358.249 75.705.850KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar700.000 12.123.440İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar700.000 12.123.440Banka Kredileri45 700.000 12.123.440Diğer Finansal Yükümlülükler45 69.641 20.285Ticari Borçlar8 4.282.863 4.130.419İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 1.700.796 1.034.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.582.067 3.095.921Diğer Borçlar1.425.187 4.907.571İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 598.393 4.391.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28 826.794 515.770Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 10.531.368 18.709.252Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.965Kısa Vadeli Karşılıklar26 75.069Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler953.596 2.001.478İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 953.596 2.001.478ARA TOPLAM18.039.689 41.892.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.039.689 41.892.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar26,28 3.700.084 1.709.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.700.084 1.709.862Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 1.296.395 1.153.184Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler384.042 740.777İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 384.042 740.777TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.380.521 3.603.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.420.210 45.496.268ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 38.938.039 30.209.582Ödenmiş Sermaye1.036.800 1.036.800Sermaye Düzeltme Farkları15.979.009 15.979.009Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.795 12.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-886.242 -69.447Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-886.242 -69.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -886.242 -69.447Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.022.162 1.022.162Yasal Yedekler791.955 791.955Diğer Kısıtlanmış Yedekler230.207 230.207Diğer Yedekler30 1.170.542 1.170.542Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 7.579.352 -5.392.102Net Dönem Karı veya Zararı30 13.023.621 16.449.823TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.938.039 30.209.582TOPLAM KAYNAKLAR62.358.249 75.705.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 99.817.481 76.412.502Satışların Maliyeti31 -67.323.960 -45.518.238TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.493.521 30.894.264BRÜT KAR (ZARAR)32.493.521 30.894.264Genel Yönetim Giderleri32 -1.859.155 -4.403.144Pazarlama Giderleri32 -4.896.027 -3.941.255Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 1.729.116 13.845.903Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -7.537.915 -16.773.638ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.929.540 19.622.130FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.929.540 19.622.130Finansman Gelirleri8.039.133Finansman Giderleri25-36 -10.150.355 -2.660.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.818.318 16.961.550Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -4.794.697 -511.727Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.763.869Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-30.828 -511.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.023.621 16.449.823DÖNEM KARI (ZARARI)13.023.621 16.449.823Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.023.621 16.449.823Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-886.242 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.136.208Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler249.966Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri249.966Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-886.242 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.137.379 16.449.823Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.137.379 16.449.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823434BIST