***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582Transferler16.449.823 -16.449.823 0 0Dönem Karı (Zararı)13.023.621 13.023.621 13.023.621Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-816.795 -816.795 -816.795Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.478.369 -3.478.369 -3.478.369Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039Transferler13.023.621 -13.023.621 0 0Dönem Karı (Zararı)-11.426.576 -11.426.576 -11.426.576Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)610.400 610.400 610.400Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -11.426.576 28.121.863 28.121.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.076.838 20.755.498İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları20.676.483 110.761.625Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri2.154.408 99.817.481İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri18.522.075 10.944.144İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-14.599.645 -88.848.002Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-13.378.182 -65.582.352Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-515.770İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-1.221.463 -22.749.880Faaliyetlerden Net Nakit Akışları6.076.838 21.913.623Ödenen FaizDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.158.125YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.990.625 -2.389.836Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.990.625 -2.389.836Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.990.625 -2.389.836FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-541.837 -16.499.272Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri166.739 49.356Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-700.000 -15.216.849Ödenen Faiz-8.576 -9.333.915Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.002.136YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.544.376 1.866.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.544.376 1.866.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.853.221 986.831DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.397.597 2.853.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 6.397.597 2.853.221Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar8 42.680.311 18.945.099İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,8 661.964 4.060.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar42.018.347 14.884.289Diğer Alacaklar9 201.680 124.448İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 74.717İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar201.680 49.731Stoklar10 1.795.460 1.419.502Peşin Ödenmiş Giderler13 407.958 316.841Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 0 0Diğer Dönen Varlıklar29 3.430.568 788.189İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.430.568 788.189ARA TOPLAM54.913.574 24.447.300TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.913.574 24.447.300DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 21.017 37.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.017 37.247Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 395.582 395.582Maddi Duran Varlıklar15 36.071.827 35.400.412Arazi ve Arsalar2.955.425 2.955.425Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.066.233 2.066.233Binalar19.704.049 19.704.049Tesis, Makine ve Cihazlar7.562.651 7.562.651Taşıtlar775.617 775.617Mobilya ve Demirbaşlar29.291.211 27.520.619Yapılmakta Olan Yatırımlar14.314.761 14.094.728Diğer Maddi Duran Varlıklar-40.598.120 -39.278.910Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 559.520 562.176Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar559.520 562.176Peşin Ödenmiş Giderler13 48.128 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler48.128Ertelenmiş Vergi Varlığı39 1.815.566 1.515.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar29 0 0Diğer Duran Varlıklar29 268.830 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar268.830TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.180.470 37.910.949TOPLAM VARLIKLAR94.094.044 62.358.249KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 700.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 700.000Banka Kredileri45 0 700.000Diğer Finansal Yükümlülükler45 0 69.641Ticari Borçlar8 3.861.938 4.282.863İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 536.806 1.700.796İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.325.132 2.582.067Diğer Borçlar1.163.121 1.425.187İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 166.739 598.393İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28 996.382 826.794Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 53.027.203 10.531.368Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 0 1.965Kısa Vadeli Karşılıklar26 0 75.069Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler658.523 953.596İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 658.523 953.596ARA TOPLAM58.710.785 18.039.689TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.710.785 18.039.689UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar26,28 6.022.206 3.700.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.022.206 3.700.084Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 1.085.573 1.296.395Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler153.617 384.042İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 153.617 384.042TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.261.396 5.380.521TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER65.972.181 23.420.210ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 28.121.863 38.938.039Ödenmiş Sermaye1.036.800 1.036.800Sermaye Düzeltme Farkları15.979.009 15.979.009Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.795 12.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-275.842 -886.242Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-275.842 -886.242Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -275.842 -886.242Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.022.162 1.022.162Yasal Yedekler791.955 791.955Diğer Kısıtlanmış Yedekler230.207 230.207Diğer Yedekler30 1.170.542 1.170.542Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 20.602.973 7.579.352Net Dönem Karı veya Zararı30 -11.426.576 13.023.621TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.121.863 38.938.039TOPLAM KAYNAKLAR94.094.044 62.358.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 2.154.408 26.888.888 124.077 25.011.507Satışların Maliyeti31 -13.378.182 -26.552.540 -7.413.464 -21.756.976TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-11.223.774 336.348 -7.289.387 3.254.531BRÜT KAR (ZARAR)-11.223.774 336.348 -7.289.387 3.254.531Genel Yönetim Giderleri32 -682.128 -851.099 -275.985 -457.313Pazarlama Giderleri32 -539.335 -3.617.281 -319.138 -3.443.808Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 114.739 4.835.233 38.503 2.464.079Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -1.026.417 -5.811.614 1.778.424 -1.012.996ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-13.356.915 -5.108.413 -6.067.583 804.493FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.356.915 -5.108.413 -6.067.583 804.493Finansman Gelirleri8.047.861 2.398.781Finansman Giderleri25-36 -7.905.922 -881.760 -2.706.711 -337.336SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.214.976 -5.990.173 -6.375.513 467.157Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 1.788.400 -5.570.434 307.196 28.134Dönem Vergi (Gideri) Geliri1.136.208Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri652.192 -5.570.434 307.196 28.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.426.576 -11.560.607 -6.068.317 495.291DÖNEM KARI (ZARARI)-11.426.576 -11.560.607 -6.068.317 495.291Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.426.576 -11.560.607 -6.068.317 495.291Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar275.842 0 -1.532 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)353.643 -1.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-77.801 433 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-77.801 433Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)275.842 0 -1.532 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.150.734 -11.560.607 -6.069.849 495.291Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.150.734 -11.560.607 -6.069.849 495.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867564BIST