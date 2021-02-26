***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582Transferler16.449.823 -16.449.823 0 0Dönem Karı (Zararı)13.023.621 13.023.621 13.023.621Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-816.795 -816.795 -816.795Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.478.369 -3.478.369 -3.478.369Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039Transferler13.023.621 -13.023.621 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.183.815 -1.183.815 -1.183.815Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)610.400 610.400 610.400Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.564.823 20.755.498İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları35.902.630 110.761.625Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri22.174.141 99.817.481İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri13.728.489 10.944.144İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-30.337.80Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.650.480 -2.389.836Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.650.480 -2.389.836FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-318.545 -16.499.272Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri390.030 49.356Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-700.000 -15.216.849Ödenen Faiz-8.575 -9.333.915Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.002.136YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.644.217 1.866.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.644.217 1.866.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.853.221 986.831DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.497.438 2.853.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.258.695 2.853.221Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar8 16.900.852 18.945.099İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,8 0 4.060.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.900.852 14.884.289Diğer Alacaklar9 3.806 124.448İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 74.717İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.806 49.731Stoklar10 1.371.889 1.419.502Peşin Ödenmiş Giderler13 274.531 316.841Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 0 0Diğer Dönen Varlıklar29 3.751.445 788.189İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.751.445 788.189ARA TOPLAM23.561.218 24.447.300TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.561.218 24.447.300DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 21.017 37.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.017 37.247Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 620.582 395.582Maddi Duran Varlıklar15 35.661.333 35.400.412Arazi ve Arsalar2.955.425 2.955.425Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.066.233 2.066.233Binalar19.704.049 19.704.049Tesis, Makine ve Cihazlar7.562.651 7.562.651Taşıtlar899.602 775.617Mobilya ve Demirbaşlar29.787.116 27.520.619Yapılmakta Olan Yatırımlar14.607.211 14.094.728Diğer Maddi Duran Varlıklar-41.920.954 -39.278.910Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 555.326 562.176Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar555.326 562.176Peşin Ödenmiş Giderler13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı39 2.485.037 1.515.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar29 0 0Diğer Duran Varlıklar29 153.617 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar153.617TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.496.912 37.910.949TOPLAM VARLIKLAR63.058.130 62.358.249KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 700.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 700.000Banka Kredileri45 0 700.000Diğer Finansal Yükümlülükler45 0 69.641Ticari Borçlar8 2.542.274 4.282.863İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 1.139.543 1.700.796İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.402.731 2.582.067Diğer Borçlar850.408 1.425.187İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 516.260 598.393İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28 334.148 826.794Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 15.260.930 10.531.368Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 0 1.965Kısa Vadeli Karşılıklar26 0 75.069Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler549.451 953.596İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 549.451 953.596ARA TOPLAM19.203.063 18.039.689TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.203.063 18.039.689UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar26,28 4.207.639 3.700.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.207.639 3.700.084Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 1.129.187 1.296.395Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler153.617 384.042İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 153.617 384.042TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.490.443 5.380.521TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.693.506 23.420.210ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 38.364.624 38.938.039Ödenmiş Sermaye1.036.800 1.036.800Sermaye Düzeltme Farkları15.979.009 15.979.009Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.795 12.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-275.842 -886.242Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-275.842 -886.242Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -275.842 -886.242Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.022.162 1.022.162Yasal Yedekler791.955 791.955Diğer Kısıtlanmış Yedekler230.207 230.207Diğer Yedekler30 1.170.542 1.170.542Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 20.602.973 7.579.352Net Dönem Karı veya Zararı30 -1.183.815 13.023.621TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.364.624 38.938.039TOPLAM KAYNAKLAR63.058.130 62.358.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 35.228.542 99.817.481Satışların Maliyeti31 -35.528.144 -67.323.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-299.602 32.493.521BRÜT KAR (ZARAR)-299.602 32.493.521Genel Yönetim Giderleri32 -1.987.548 -1.859.155Pazarlama Giderleri32 -1.773.670 -4.896.027Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 256.136 1.729.116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -883.261 -7.537.915ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.687.945 19.929.540FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.687.945 19.929.540Finansman Gelirleri12.787.661 8.039.133Finansman Giderleri25-36 -11.697.788 -10.150.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.598.072 17.818.318Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 2.414.257 -4.794.697Dönem Vergi (Gideri) Geliri1.136.208 -4.763.869Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.278.049 -30.828SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.183.815 13.023.621DÖNEM KARI (ZARARI)-1.183.815 13.023.621Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.183.815 13.023.621Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar275.842 -1.386.174Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)353.643 -1.136.208Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-77.801 -249.966Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-77.801 -249.966Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)275.842 -1.386.174TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-907.973 11.637.447Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-907.973 11.637.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913468BIST