***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039Transferler13.023.621 -13.023.621 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.183.815 -1.183.815 -1.183.815Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)610.400 610.400 610.400Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624Transferler-1.183.815 1.183.815 0 0Dönem Karı (Zararı)-6.604.338 -6.604.338 -6.604.338Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)275.842 275.842 275.842Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 0 2.192.704 19.419.158 -6.604.338 32.036.128 32.036.128Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.136.462 8.972.293İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları8.508.276 15.563.351Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri2.247.000 2.030.331İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri6.261.276 13.533.020İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-6.371.814 -6.591.058Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-4.771.631 -5.964.718İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-1.600.183 -626.340Faaliyetlerden Net Nakit Akışları2.136.462 8.972.293YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-549.663 -1.085.758Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-549.663 -1.085.758Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-549.663 -1.085.758FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI992.839 -249.835Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri992.839 458.740Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -700.000Ödenen Faiz0 -8.575YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.579.638 7.636.700NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.579.638 7.636.700DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.258.695 2.853.221DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.838.333 10.489.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.838.333 1.258.695Ticari Alacaklar8 16.711.962 16.900.852İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,8 247.448 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.464.514 16.900.852Diğer Alacaklar9 3.806 3.806İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.806 3.806Stoklar10 1.449.506 1.371.889Peşin Ödenmiş Giderler13 533.539 274.531Diğer Dönen Varlıklar25 4.264.251 3.751.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.264.251 3.751.445ARA TOPLAM26.801.397 23.561.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.801.397 23.561.218DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 21.017 21.017İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.017 21.017Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 620.582 620.582Maddi Duran Varlıklar15 35.542.977 35.661.333Arazi ve Arsalar2.955.425 2.955.425Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.066.233 2.066.233Binalar19.704.049 19.704.049Tesis, Makine ve Cihazlar7.562.651 7.562.651Taşıtlar1.399.602 899.602Mobilya ve Demirbaşlar29.827.779 29.787.116Yapılmakta Olan Yatırımlar14.616.211 14.607.211Diğer Maddi Duran Varlıklar-42.588.973 -41.920.954Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 553.229 555.326Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar553.229 555.326Peşin Ödenmiş Giderler13 6.418 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.418 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.358.332 2.485.037Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar29 0 0Diğer Duran Varlıklar29 76.808 153.617İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar76.808 153.617TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.179.363 39.496.912TOPLAM VARLIKLAR64.980.760 63.058.130KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri37 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler37 0 0Ticari Borçlar8 2.678.164 2.542.274İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 735.884 1.139.543İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.942.280 1.402.731Diğer Borçlar1.671.127 850.408İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 992.839 516.260İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24 678.288 334.148Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 21.521.643 15.260.930Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar24 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler518.251 549.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 518.251 549.451ARA TOPLAM26.389.185 19.203.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.389.185 19.203.063UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar24 5.413.198 4.207.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.413.198 4.207.639Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.142.249 1.129.187Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 153.617İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler25 0 153.617TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.555.447 5.490.443TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.944.632 24.693.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26 32.036.128 38.364.624Ödenmiş Sermaye1.036.800 1.036.800Sermaye Düzeltme Farkları15.979.009 15.979.009Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.795 12.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -275.842Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -275.842Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -275.842Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 1.022.162 1.022.162Yasal Yedekler791.955 791.955Diğer Kısıtlanmış Yedekler230.207 230.207Diğer Yedekler26 1.170.542 1.170.542Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 19.419.158 20.602.973Net Dönem Karı veya Zararı26 -6.604.338 -1.183.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.036.128 38.364.624TOPLAM KAYNAKLAR64.980.760 63.058.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 2.230.786 35.228.542Satışların Maliyeti27 -4.771.631 -35.528.144TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.540.845 -299.602BRÜT KAR (ZARAR)-2.540.845 -299.602Genel Yönetim Giderleri28 -797.205 -1.987.548Pazarlama Giderleri28 -802.978 -1.773.670Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 38.986 256.136Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -787.248 -883.261ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.889.290 -4.687.945FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.889.290 -4.687.945Finansman Gelirleri32 951.889 12.787.661Finansman Giderleri21-32 -1.041.504 -11.697.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.978.905 -3.598.072Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.625.433 2.414.257Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.409.350 1.136.208Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-216.083 1.278.049SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.604.338 -1.183.815DÖNEM KARI (ZARARI)-6.604.338 -1.183.815Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.604.338 -1.183.815Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 275.842Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)353.643Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -77.801Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-77.801Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 275.842TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.604.338 -907.973Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.604.338 -907.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933513BIST