***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039Transferler13.023.621 -13.023.621 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.183.815 -1.183.815 -1.183.815Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)610.400 610.400 610.400Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624Transferler-1.183.815 1.183.815 0 0Dönem Karı (Zararı)-13.586.036 -13.586.036 -13.586.036Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)275.842 275.842 275.842Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 0 2.192.704 19.419.158 -13.586.036 25.054.430 25.054.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.950.798 6.076.838İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları27.475.855 20.676.483Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7.748.044 2.154.408İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri19.727.811 18.522.075İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-19.525.057 -14.599.645Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-16.037.736 -13.378.182İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-3.487.321 -1.221.463Faaliyetlerden Net Nakit Akışları7.950.798 6.076.838YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.717.792 -1.990.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.717.792 -1.990.625Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.717.792 -1.990.625FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.848.679 -541.837Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.848.679 166.739Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -700.000Ödenen Faiz0 -8.576YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.081.685 3.544.376NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.081.685 3.544.376DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.258.695 2.853.221DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.340.380 6.397.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.340.380 1.258.695Ticari Alacaklar8 11.684.987 16.900.852İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,8 263.650 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.421.337 16.900.852Diğer Alacaklar9 3.806 3.806İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.806 3.806Stoklar10 2.958.139 1.371.889Peşin Ödenmiş Giderler13 422.880 274.531Diğer Dönen Varlıklar25 4.989.315 3.751.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.989.315 3.751.445ARA TOPLAM28.399.507 23.561.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.399.507 23.561.218DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 21.017 21.017İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.017 21.017Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 620.582 620.582Maddi Duran Varlıklar15 44.031.401 35.661.333Arazi ve Arsalar11.371.681 2.955.425Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.066.233 2.066.233Binalar19.704.049 19.704.049Tesis, Makine ve Cihazlar7.562.651 7.562.651Taşıtlar1.488.710 899.602Mobilya ve Demirbaşlar30.443.410 29.787.116Yapılmakta Olan Yatırımlar14.663.345 14.607.211Diğer Maddi Duran Varlıklar-43.268.678 -41.920.954Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 551.131 555.326Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar551.131 555.326Peşin Ödenmiş Giderler13 6.814 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.814 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.142.142 2.485.037Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar29 0 0Diğer Duran Varlıklar25 38.404 153.617İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar38.404 153.617TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.411.491 39.496.912TOPLAM VARLIKLAR75.810.998 63.058.130KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri37 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler37 0 0Ticari Borçlar8 7.505.847 2.542.274İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 1.602.213 1.139.543İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.903.634 1.402.731Diğer Borçlar10.395.819 850.408İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 8.848.679 516.260İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24 1.547.140 334.148Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 23.606.417 15.260.930Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar24 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler669.346 549.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 669.346 549.451ARA TOPLAM42.177.429 19.203.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.177.429 19.203.063UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar24 6.964.044 4.207.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.964.044 4.207.639Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.615.095 1.129.187Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 153.617İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler25 0 153.617TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.579.139 5.490.443TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.756.568 24.693.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26 25.054.430 38.364.624Ödenmiş Sermaye1.036.800 1.036.800Sermaye Düzeltme Farkları15.979.009 15.979.009Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.795 12.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -275.842Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -275.842Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -275.842Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 1.022.162 1.022.162Yasal Yedekler791.955 791.955Diğer Kısıtlanmış Yedekler230.207 230.207Diğer Yedekler26 1.170.542 1.170.542Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 19.419.158 20.602.973Net Dönem Karı veya Zararı26 -13.586.036 -1.183.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.054.430 38.364.624TOPLAM KAYNAKLAR75.810.998 63.058.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 7.716.301 2.154.408 5.485.515 124.077Satışların Maliyeti27 -16.037.736 -13.378.182 -11.266.105 -7.413.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-8.321.435 -11.223.774 -5.780.590 -7.289.387BRÜT KAR (ZARAR)-8.321.435 -11.223.774 -5.780.590 -7.289.387Genel Yönetim Giderleri28 -1.596.513 -682.128 -799.308 -275.985Pazarlama Giderleri28 -1.890.808 -539.335 -1.087.830 -319.138Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 50.575 114.739 11.589 38.503Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -372.013 -1.026.417 415.235 1.778.424ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.130.194 -13.356.915 -7.240.904 -6.067.583FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-12.130.194 -13.356.915 -7.240.904 -6.067.583Finansman Gelirleri32 1.647.341 8.047.861 695.452 2.398.781Finansman Giderleri21-32 -1.788.711 -7.905.922 -747.207 -2.706.711SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.271.564 -13.214.976 -7.292.659 -6.375.513Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.314.472 1.788.400 310.961 307.196Dönem Vergi (Gideri) Geliri-787.425 1.136.208 621.925Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-527.047 652.192 -310.964 307.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-13.586.036 -11.426.576 -6.981.698 -6.068.317DÖNEM KARI (ZARARI)-13.586.036 -11.426.576 -6.981.698 -6.068.317Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-13.586.036 -11.426.576 -6.981.698 -6.068.317Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 275.842 0 -1.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)353.643 -1.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -77.801 0 433Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-77.801 433Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 275.842 0 -1.532TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.586.036 -11.150.734 -6.981.698 -6.069.849Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-13.586.036 -11.150.734 -6.981.698 -6.069.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956135BIST