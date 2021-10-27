***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontolar 13.023.621 -13.023.621 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.183.815 -1.183.815 -1.183.815Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)610.400 610.400 610.400Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624Transferler-1.183.815 1.183.815 0 0Dönem Karı (Zararı)27.518.901 27.518.901 27.518.901Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)275.842 275.842 275.842Dönem Sonu Bakiyeler92.633.144 35.902.630Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri92.633.144 22.174.141İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri0 13.728.489İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-54.779.306 -30.337.807Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-50.456.989 -28.370.683İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-4.322.317 -1.967.124Faaliyetlerden Net Nakit Akışları37.853.838 5.564.823Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.961.446YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.255.460 -2.602.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 48.419Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 48.419Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.255.460 -2.650.480Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.255.460 -2.650.480FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI998.531 -318.545Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri998.531 390.030Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -700.000Ödenen Faiz0 -8.575YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.635.463 2.644.217NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.635.463 2.644.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.258.695 2.853.221DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.894.158 5.497.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan0.852Diğer Alacaklar9 3.806 3.806İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.806 3.806Stoklar10 2.804.793 1.371.889Peşin Ödenmiş Giderler13 2.334.893 274.531Diğer Dönen Varlıklar25 5.845.257 3.751.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.845.257 3.751.445ARA TOPLAM61.399.549 23.561.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR61.399.549 23.561.218DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 21.017 21.017İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.017 21.017Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 620.582 620.582Maddi Duran Varlıklar15 44.841.140 35.661.333Arazi ve Arsalar11.371.681 2.955.425Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.066.233 2.066.233Binalar19.704.049 19.704.049Tesis, Makine ve Cihazlar7.562.651 7.562.651Taşıtlar1.488.710 899.602Mobilya ve Demirbaşlar31.612.886 29.787.116Yapılmakta Olan Yatırımlar15.031.537 14.607.211Diğer Maddi Duran Varlıklar-43.996.607 -41.920.954Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 549.034 555.326Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar549.034 555.326Peşin Ödenmiş Giderler13 218.857 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler218.857 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.285.828 2.485.037Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıkla0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri37 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler37 0 0Ticari Borçlar8 14.372.911 2.542.274İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 2.527.246 1.139.543İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.845.665 1.402.731Diğer Borçlar3.772.266 850.408İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 998.531 516.260İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24 2.773.735 334.148Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 6.958.445 15.260.930Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 9.136.648 0Kısa Vadeli Karşılıklar24 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.336.529 549.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 1.336.529 549.451ARA TOPLAM35.576.799 19.203.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.576.799 19.203.063UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar24 6.960.945 4.207.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.960.945 4.207.639Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.699.203 1.129.187Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler920.615 153.617İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler25 920.615 153.617TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.580.763 5.490.443TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.157.562 24.693.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26 66.159.367 38.364.624Ödenmiş SermayeFayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -275.842Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 1.022.162 1.022.162Yasal Yedekler791.955 791.955Diğer Kısıtlanmış Yedekler230.207 230.207Diğer Yedekler26 1.170.542 1.170.542Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 19.419.158 20.602.973Net Dönem Karı veya Zararı26 27.518.901 -1.183.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.159.367 38.364.624TOPLAM KAYNAKLAR111.316.929 63.058.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 92.064.088 22.174.141 84.347.787 20.019.733Satışların Maliyeti27 -50.456.989 -28.370.683 -34.419.253 -14.992.501TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.607.099 -6.196.542 49.928.534 5.027.232BRÜT KAR (ZARAR)41.607.099 -6.196.542 49.928.534 5.027.232Genel Yönetim Giderleri28 -2.023.441 -1.180.257 -426.928 -498.129Pazarlama Giderleri28 -2.298.876 -786.867 -408.068 -247.532Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 199.723 206.588 149.148 91.849Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -260.355 -472.706 111.658 553.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.224.150 -8.429.784 49.354.344 4.927.131FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.224.150 -8.429.784 49.354.344 4.927.131Finansman Gelirleri32 3.020.964 12.173.453 1.373.623 4.125.592Finansman Giderleri21-32 -2.334.673 -11.438.370 -545.962 -3.532.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.910.441 -7.694.701 50.182.005 5.520.275Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -10.391.540 1.780.667 -9.077.068 -7.733Dönem Vergi (Gideri) Geliri-668.267 1.136.208 119.158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.723.273 644.459 -9.196.226 -7.733SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.yan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.518.901 -5.914.034 41.104.937 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -77.801 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-77.801 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 275.842 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.518.901 -5.638.192 41.104.937 5.512.542Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.518.901 -5.638.192 41.104.937 5.512.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972914BIST