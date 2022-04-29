***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624Transferler-1.183.815 1.183.815 0 0Dönem Karı (Zararı)42.859.661 42.859.661 42.859.661Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)275.842 275.842 275.842Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)38.802.960 38.802.960 38.802.960Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 0 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087Transferler23.846.400 -15.979.009 -12.795 606.294 4.400.000 29.998.771 -42.859.661 0 0Dönem Karı (Zararı)-12.221.011 -12.221.011 -12.221.011Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)38.802.960Dönem Sonu Bakiyeler24.883.200 0 0 38.802.960 2.798.998 4.400.000 49.417.929 -12.221.011 108.082.076 108.082.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.818.932 2.136.462İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları3.007.096 8.508.276Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri3.007.096 2.247.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri0 6.261.276İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları11.782.567 -6.371.814Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler13.244.920 -4.771.631İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-1.462.353 -1.600.183Faaliyetlerden Net Nakit Akışları14.789.663 2.136.462Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.029.269YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.486.190 -549.663Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.486.190 -549.663Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.486.190 -549.663FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.106.821 992.839Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.106.821 992.839Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.439.563 2.579.638NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.439.563 2.579.638DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.171.880 1.258.695DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.611.443 3.838.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 36.611.443 18.171.880Ticari Alacaklar8 17.174.187 19.806.506İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,8 501.695 329.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.672.492 19.476.985Diğer Alacaklar9 3.806 3.806İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.806 3.806Stoklar10 5.374.568 1.729.834Peşin Ödenmiş Giderler13 1.655.688 6.904.405Diğer Dönen Varlıklar25 8.822.132 15.682.997İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.822.132 15.682.997ARA TOPLAM69.641.824 62.299.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.641.824 62.299.428DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 21.017 21.017İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.017 21.017Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 620.582 620.582Maddi Duran Varlıklar15 95.106.034 90.881.985Arazi ve Arsalar11.371.681 11.371.681Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.066.233 2.066.233Binalar107.545.222 107.545.222Tesis, Makine ve Cihazlar7.562.651 7.562.651Taşıtlar1.488.710 1.488.710Mobilya ve Demirbaşlar35.018.932 33.451.074Yapılmakta Olan Yatırımlar24.594.190 20.675.858Diğer Maddi Duran Varlıklar-94.541.585 -93.279.444Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 544.840 546.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar544.840 546.937Peşin Ödenmiş Giderler13 6.589 248.813İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.589 248.813Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.701.231 3.067.249Diğer Duran Varlıklar25 718.995 1.696.674İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran VarlıklarM DURAN VARLIKLAR99.719.288 97.083.257TOPLAM VARLIKLAR169.361.112 159.382.685KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri37 0 0Ticari Borçlar8 9.989.872 11.672.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 1.759.552 6.646.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.230.320 5.026.813Diğer Borçlar7.061.520 3.376.698İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 5.106.821 2.125.149İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24 1.954.699 1.251.549Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 29.846.564 6.321.316Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 5.924.647Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.000.588 1.905.206İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 2.000.588 1.905.206ARA TOPLAM48.898.544 29.200.752TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.898.544 29.200.752UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar24 10.109.853 7.198.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.109.853 7.198.729Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 2.270.639 1.759.502Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 920.615İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler25 0 920.615TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.380.492 9.878.846TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER61.279.036 39.079.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26 108.082.076 120.303.087Ödenmiş Sermaye24.883.200 1.036.800Sermaye Düzeltme Farkları0 15.979.009Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 12.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.802.960 38.802.960Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.802.960 38.802.960Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 38.802.960 38.802.960Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 7.198.998 1.022.162Yasal Yedekler2.798.998 791.955Girişim Sermayesi Fonu4.400.000Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 230.207Diğer Yedekler26 0 1.170.542Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 49.417.929 19.419.158Net Dönem Karı veya Zararı26 -12.221.011 42.859.661TOPLAM ÖZKAYNAKLAR108.082.076 120.303.087TOPLAM KAYNAKLAR169.361.112 159.382.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 2.919.730 2.230.786Satışların Maliyeti27 -13.244.920 -4.771.631TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-10.325.190 -2.540.845BRÜT KAR (ZARAR)-10.325.190 -2.540.845Genel Yönetim Giderleri28 -1.086.871 -797.205Pazarlama Giderleri28 -375.482 -802.978Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 247.297 38.986Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -1.350.253 -787.248ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.890.499 -4.889.290FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-12.890.499 -4.889.290Finansman Gelirleri32 3.080.197 951.889Finansman Giderleri21-32 -979.420 -1.041.504SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.789.722 -4.978.905Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.431.289 -1.625.433Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.000.697 -1.409.350Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-430.592 -216.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.221.011 -6.604.338DÖNEM KARI (ZARARI)-12.221.011 -6.604.338Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.221.011 -6.604.338Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -12.221.011 -6.604.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025790BIST