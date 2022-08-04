***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2022 18:10
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624
Transferler
-1.183.815 1.183.815 0 0
Dönem Karı (Zararı)
42.859.661 42.859.661 42.859.661
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
275.842 275.842 275.842
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
38.802.960 38.802.960 38.802.960
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 0 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087
Transferler
23.846.400 -15.979.009 -12.795 606.294 4.400.000 29.998.771 -42.859.661 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-7.183.257 -7.183.257 -7.183.257
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
38.802.960
Dönem Sonu Bakiyeler
24.883.200 0 0 38.802.960 2.798.998 4.400.000 49.417.929 -7.183.257 113.119.830 113.119.830
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.519.972 7.950.798
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
54.453.917 27.475.855
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
54.453.917 7.748.044
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 19.727.811
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
54.704.751 -19.525.057
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
57.421.273 -16.037.736
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-2.716.522 -3.487.321
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
109.158.668 7.950.798
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-72.638.696
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.139.595 -9.717.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.139.595 -9.717.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.139.595 -9.717.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.696.689 8.848.679
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.696.689 8.848.679
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.077.066 7.081.685
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.077.066 7.081.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.171.880 1.258.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.248.946 8.340.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 52.248.946 18.171.880
Ticari Alacaklar
8 35.619.068 19.806.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 1.054.327 329.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
34.564.741 19.476.985