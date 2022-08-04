***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624Transferler-1.183.815 1.183.815 0 0Dönem Karı (Zararı)42.859.661 42.859.661 42.859.661Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)275.842 275.842 275.842Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)38.802.960 38.802.960 38.802.960Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 0 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087Transferler23.846.400 -15.979.009 -12.795 606.294 4.400.000 29.998.771 -42.859.661 0 0Dönem Karı (Zararı)-7.183.257 -7.183.257 -7.183.257Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)38.802.960Dönem Sonu Bakiyeler24.883.200 0 0 38.802.960 2.798.998 4.400.000 49.417.929 -7.183.257 113.119.830 113.119.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.519.972 7.950.798İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları54.453.917 27.475.855Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri54.453.917 7.748.044İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri0 19.727.811İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları54.704.751 -19.525.057Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler57.421.273 -16.037.736İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-2.716.522 -3.487.321Faaliyetlerden Net Nakit Akışları109.158.668 7.950.798Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-72.638.696YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.139.595 -9.717.792Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.139.595 -9.717.792Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.139.595 -9.717.792FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.696.689 8.848.679Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.696.689 8.848.679Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.077.066 7.081.685NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.077.066 7.081.685DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.171.880 1.258.695DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.248.946 8.340.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 52.248.946 18.171.880Ticari Alacaklar8 35.619.068 19.806.506İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,8 1.054.327 329.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar34.564.741 19.476.985