***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.183.815 1.183.815 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)42.859.661 42.859.661 42.859.661Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)275.842 275.842 275.842Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)38.802.960 38.802.960 38.802.960Dönem Sonu Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 0 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler23.846.400 -15.979.009 -12.795 606.294 4.400.000 29.998.771 -42.859.661 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)81.707.624 81.707.624 81.707.624Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.883.200 0 0 38.802.960 2.798.998 4.400.000 49.417.929 81.707.624 202.010.711 202.010.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.700.578 26.892.392İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları229.873.065 92.633.144Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri229.873.065 92.633.144İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları129.882.639 -54.779.306Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler133.883.062 -50.456.989İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-4.000.423 -4.322.317Faaliyetlerden Net Nakit Akışları359.755.704 37.853.838Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-246.055.126 -10.961.446YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.141.192 -11.255.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.141.192 -11.255.460Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.141.192 -11.255.460FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.596.089 998.531Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.596.089 998.531Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.155.475 16.635.463NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.155.475 16.635.463DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.171.880 1.258.695DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ109.327.355 17.894.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 109.327.355 18.171.880Ticari Alacaklar8 52.591.879 19.806.506İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,8 9.987.182 329.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar42.604.697 19.476.985Diğer Alacaklar9 1.659 3.806İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.659 3.806Stoklar10 6.296.660 1.729.834Peşin Ödenmiş Giderler13 2.772.316 6.904.405Diğer Dönen Varlıklar25 2.110.650 15.682.997İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.110.650 15.682.997ARA TOPLAM173.100.519 62.299.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR173.100.519 62.299.428DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 21.017 21.017İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.017 21.017Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 620.582 620.582Maddi Duran Varlıklar15 112.795.200 90.881.985Arazi ve Arsalar11.896.681 11.371.681Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.066.233 2.066.233Binalar107.545.222 107.545.222Tesis, Makine ve Cihazlar7.562.651 7.562.651Taşıtlar3.103.325 1.488.710Mobilya ve Demirbaşlar41.033.448 33.451.074Yapılmakta Olan Yatırımlar37.094.701 20.675.858Diğer Maddi Duran Varlıklar-97.507.061 -93.279.444Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 540.645 546.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar540.645 546.937Peşin Ödenmiş Giderler13 490.035 248.813İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler490.035 248.813Ertelenmiş Vergi Varlığı35 4.182.524 3.067.249Diğer Duran Varlıklar25 0 1.696.674İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 1.696.674TOPLAM DURAN VARLIKLAR118.650.003 97.083.257TOPLAM VARLIKLAR291.750.522 159.382.685KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri37 0 0Ticari Borçlar8 31.771.707 11.672.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 3.951.781 6.646.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar27.819.926 5.026.813Diğer Borçlar9.059.909 3.376.698İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 3.596.089 2.125.149İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24 5.463.820 1.251.549Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 16.598.498 6.321.316Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 10.538.248 5.924.647Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.094.645 1.905.206İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 5.094.645 1.905.206ARA TOPLAM73.063.007 29.200.752TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.063.007 29.200.752UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar24 13.617.308 7.198.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.617.308 7.198.729Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 3.059.496 1.759.502Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 920.615İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler25 0 920.615TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.676.804 9.878.846TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.739.811 39.079.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26 202.010.711 120.303.087Ödenmiş Sermaye24.883.200 1.036.800Sermaye Düzeltme Farkları0 15.979.009Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 12.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.802.960 38.802.960Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.802.960 38.802.960Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 38.802.960 38.802.960Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 7.198.998 1.022.162Yasal Yedekler2.798.998 791.955Girişim Sermayesi Fonu4.400.000Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 230.207Diğer Yedekler26 0 1.170.542Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 49.417.929 19.419.158Net Dönem Karı veya Zararı26 81.707.624 42.859.661TOPLAM ÖZKAYNAKLAR202.010.711 120.303.087TOPLAM KAYNAKLAR291.750.522 159.382.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 228.012.774 92.064.088 173.947.278 84.347.787Satışların Maliyeti27 -133.883.062 -50.456.989 -76.461.789 -34.419.253TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)94.129.712 41.607.099 97.485.489 49.928.534Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)94.129.712 41.607.099 97.485.489 49.928.534Genel Yönetim Giderleri28 -2.989.943 -2.023.441 -1.012.888 -426.928Pazarlama Giderleri28 -1.010.480 -2.298.876 -271.013 -408.068Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 2.021.430 199.723 1.736.210 149.148Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -2.036.733 -260.355 15.217 111.658ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.113.986 37.224.150 97.953.015 49.354.344FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.113.986 37.224.150 97.953.015 49.354.344Finansman Gelirleri32 11.372.385 3.020.964 4.372.534 1.373.623Finansman Giderleri21-32 -8.501.646 -2.334.673 -3.272.191 -545.962SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)92.984.725 37.910.441 99.053.358 50.182.005Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -11.277.101 -10.391.540 -10.162.477 -9.077.068Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.154.073 -668.267 -9.786.705 119.158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.123.028 -9.723.273 -375.772 -9.196.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)81.707.624 27.518.901 88.890.881 41.104.937DÖNEM KARI (ZARARI)81.707.624 27.518.901 88.890.881 41.104.937Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları81.707.624 27.518.901 88.890.881 41.104.937Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.707.624 27.518.901 88.890.881 41.104.937Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları81.707.624 27.518.901 88.890.881 41.104.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074752BIST