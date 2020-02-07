***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.02.2020 15:01
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 07.02.2020
Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO: 1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun seçilmesi,
2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
3 - 2019 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Komite raporları, Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması ya da okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2019 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ' ler(Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
5 - 2019 Faaliyet yılı için, Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2019 Faaliyet yılı için. Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7 - 2020 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin değerlendirilmesi ve onaylanması,
8 - 2019 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
9 - 2019 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi verilmesi,
10 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11 - Yeni dönem için 3 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
12 - Yeni dönem için 3 yıllığına Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin seçimi,
13 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396.maddelerinde belirtilen iznin verilmesi
14 - 2019 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti,
16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817602
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