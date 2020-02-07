***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 07.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO: 1Gündem Maddeleri1 - Açılış, Saygı duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun seçilmesi,2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,3 - 2019 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Komite raporları, Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması ya da okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ' ler(Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,5 - 2019 Faaliyet yılı için, Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - 2019 Faaliyet yılı için. Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,7 - 2020 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin değerlendirilmesi ve onaylanması,8 - 2019 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,9 - 2019 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi verilmesi,10 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,11 - Yeni dönem için 3 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,12 - Yeni dönem için 3 yıllığına Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin seçimi,13 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396.maddelerinde belirtilen iznin verilmesi14 - 2019 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti,16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817602BIST