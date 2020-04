***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









24.03.2020 Tarihli 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 07.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO: 1Gündem Maddeleri1 - Açılış, Saygı duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun seçilmesi,2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,3 - 2019 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Komite raporları, Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması ya da okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ' ler(Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,5 - 2019 Faaliyet yılı için, Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - 2019 Faaliyet yılı için. Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,7 - 2020 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin değerlendirilmesi ve onaylanması,8 - 2019 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,9 - 2019 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi verilmesi,10 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,11 - Yeni dönem için 3 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,12 - Yeni dönem için 3 yıllığına Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin seçimi,13 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396.maddelerinde belirtilen iznin verilmesi14 - 2019 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti,16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları GÜNDEM MADDELERİ:1-Gündemin 1. Maddesi uyarınca saygı duruşu yapıldı.Toplantı Başkanlığına Bahtım KARA, Tutanak yazmanlığına Fatih TÜRK Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.2-Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Heyetine Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile yetki verildi.3-2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları, Komite raporların tek tek dağıtıldığından okunmuş sayılmasına, bağımsız denetim raporunun GÖRÜŞ kısmının okunması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş..'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi KENAN KATAR Tarafından görüş kısmı okundu ve müzakere edildi. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılı Bilanço ve Gelir tablosu, Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile yetki verildi..4-Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi Bahtım KARA' ya söz verildi. Bahtım KARA söz alarak şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipoteğin olmadığını bildirdi.5-Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, bir red oyuna karşılık, oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.6-Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların bir red oyuna karşılık, oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.7-Şirketin 2020 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.8- Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Başka teklif gelmedi. 2019 yılı hesap dönem karından şirket yatırımlarında kullanılması katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile ile kabul edildi.9-2019 Faaliyet yılı için bağış ve yardımlar için Bahtım KARA' ya söz verildi. Bahtım KARA söz alarak şirketin 2019 yılında bağış ve yardımda Bulunulmadığını bildirdi.10-Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden 3 Yıl süre için Nurullah ERCAN, Yaşar AYSEV ve Kasım KARATAŞ, ın seçilmesi oylandı ve katılanların iki red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler. Hissedarlardan Sevda ALKAN yeterli sayıda yönetimde kadın üye olmadığından muhalefet şerhini bildirdi.11- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 Yıl süre için Sirel ÖZKAN ve Kazım Serdar ÖZBEZEYEN ‘ in seçilmesi oylandı ve iki red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler. Hissedarlardan Sevda ALKAN yeterli sayıda yönetimde kadın üye olmadığından muhalefet şerhini bildirdi. Toplantı başkanı bağımsız üyelerden Sirel ÖZKAN' ın bayan olduğu bilgisini verdi.12-Yeni dönem için 3 yıllığına Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sirel ÖZKAN ve Kazım Serdar ÖZBEZEYEN, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine 3 yıllığına Kazım Serdar ÖZBEZEYEN ve Bahtım KARA, Riskin Erken Saptanması Üyeliklerine Kazım Serdar ÖZBEZEYEN ve Bahtım KARA seçilmesi oylandı ve bir red oyuna karşılık, oy çokluğu ile seçildiler.13- Yönetim Kurulu Üyelerine 3 Yıllık süre için T.T.K. 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin ve yetki verilmesi oya sunuldu, katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.14-9-2019 Faaliyet yılı için bağış ve yardımlar için Bahtım KARA' ya söz verildi. Bahtım KARA söz alarak şirketin 2019 yılında bağış ve yardımda Bunulmadığı bildirdi.15- Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerine 2020 yılı için ödenecek huzur haklarının Nisan 2020 ayından itibaren her ay net 1.550.00TL ve Denetimden Sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda 1.550,00 TL ödenmesine Katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.16- Görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837118BIST