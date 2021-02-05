***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.02.2021 11:13
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.02.2021
Genel Kurul Tarihi 23.03.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 ÇANKAYA/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
2 - 2020 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,
4 - 2020 Faaliyet yılı için Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - 2020 Faaliyet yılı için Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
6 - 2020 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7 - 2020 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,
8 - 2020 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
9 - 2021 faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim Firmasının seçimini ve onaylanması,
10 - Vefaat eden Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Karataş yerine 2 Yıl için Akın Okyay'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi,
11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395-396.maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,
13 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Duyurusu.pdf - İlan Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907689
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